Bitcoin madenciliği yapanların en uğrak yerleri arasında gösterilen NiceHash’ten, toplam değeri 69 milyon dolar olan 4000’den fazla Bitcoin çalındı.

Dünyanın en ünlü kripto para mandencilik platformlarından olan NiceHash, içerisinde bulunan bir güvenlik ihlali sonucu hacklendi. Birbirinden farklı insanların hesaplarına girerek toplamda 4000’den fazla Bitcoin çalındı.

NiceHash’in resmi Facebook sayfasından yaptığı duyuruyla site bünyesinden 4000’den fazla Bitcoin’in çalındığı anlaşıldı. Şirket, Windows üzerinden CPU ve GPU kripto para madenciliği için hizmet sunan son derece kolay ve çok fazla insanın hesaplarının bulunduğu bir hizmettir. Basit ve kullanılabilir arabirimi sayesinde kullanıcıların bilgisayar, iş istasyonu veya sunucularında kripto madencilik yaparak para kazanmasını sağlıyordu.

NiceHash’in olay ilk yaşandığı anda yaptığı açıklamada:

“Sevgili NiceHash kullanıcıları! Ne yazık ki NiceHash web sitesini içeren bir güvenlik ihlali yaşanmıştır. Şu anda olayın nasıl olduğunu araştırıyoruz ve sonuç olarak, tüm işlemleri 24 saat boyunca durduruyoruz.

En önemlisi, ödeme sistemimiz tehlikeye girdi ve NiceHash Bitcoin cüzdanının içeriği çalındı. Çalınan BTC’nin kesin sayısını doğrulamak için çalışıyoruz” dedi. NiceHash, bu olayın ardından kullanıcılarının hesap şifrelerini değiştirmesini söyledi.

Bazı insanlara göre bu olayın ardında NiceHash’in kendisi bulunuyor. Şirket veya şirket çalışanlarından birisinin böyle bir şey yapmaya kalktığı düşünülürken paranın takip edilemiyor olması, pek çok açıdan insanların elini kolunu bağlıyor. Olayla ilgili yeni gelişmeler olması durumunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.