BTK, Bilgisayarında ve Sisteminde Güvenlik Önlemi Almayanlara 1.000TL ile 1.000.000 TL Arasında Ceza Verecek!

BTK, siber güvenlik çalışmaları kapsamında sistemleri siber güvenlik noktasında açık veren ve önlem almayanlar ile alakalı 1.000TL ile 1.000.000TL arasında değişen cezalar verecek.

Son dönemde artan siber güvenlik endişesi, özellikle küresel çapta oluşan siber savaş ortamı neticesinde önem kazanıyor. Bu bağlamda ülkemizde de birçok çalışmaya başlayan BTK, en son aşağıdaki haberimizde görebileceğiniz gibi Siber Ordu kurma girişiminde bulunmuştu.

Bununla kalmayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, artık sistemleri siber güvenlik konusunda açık veren ve gerekli önlemleri almayanlara ceza verecek. TİB’in kapatılması sonrası birçok yetkiyi kazanan BTK, kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılardan korunması gerektiğini vurgulayarak gerekli önlemleri almadan zombi bilgisayar kullanan kişilere ceza verecek.

İlk aşama olarak siber güvenlik noktasında açığı olan, zombi bilgisayar kullanan kişilere önlem almaları konusunda uyaracak olan BTK, devamında önlem almayan kişi ve kurumlara ise 1.000TL ile 1.000.000TL gibi yüksek para cezalarına çarptıracak. Aynı şekilde gerekli önlemleri almayan özel kurumlara ve operatörlere dahi uygulanacak olan bu ceza ilk aşama olarak kamu ve özel kurumlara, işletmelere uygulanacakken benzer cezaların vatandaşlara da uygulanabileceğini belirtiyor.

Siber güvenlik noktasında ciddi adımlar atarak çalışmalar yapan BTK’nın Türkiye’deki her bilgisayarın siber güvenlik noktasında yeterli olması için bu yaptırımı uyguladığı düşünülüyor.