BTK’dan Kafaları Karıştıran WhatsApp Anketi!

BTK, dün Twitter'dan yayınladığı anketle kafaları karıştırmayı başardı. Ankette WhatsApp yerine kullanabileceğimiz uygulamalar soruluyor.

BTK'nın ismini son yıllarda fazlaca duymaya başladık. Türkiye’nin interneti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından kontrol altında tutuluyor. Adil Kullanım Kotası ile gündeme gelen BTK, 1 Mayıs itibari ile AKK’lerde düzenlemeye gidilmesi yönünde bir karar verdi. Bu güzel adımların dışında geçtiğimiz gün, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia’ya uygulanan erişim engeliyle de gündeme gelen BTK, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Dün ise BTK’dan yepyeni bir hamle daha geldi. Resmi Twitter hesabından yayınladığı bir anketle, “WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?” diye soran BTK, kullanıcıları bir hali şüphede bırakmış durumda.

Ekşi Sözlük’te “WhatsApp kapatılacak mı?” gibi soruları gündeme getiren anket, kullanıcılara korku salmaya devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp, telefonların olmazsa olmazı olan bir program halini aldı. Mesajlaşma algısını SMS’lerden kırarak, internete taşımayı başaran WhatsApp’ın akıbeti şu anda belirsizliğini koruyor. Bunların dışında şıklarda yer alan "Bip" uygulamasının Turkcell'in programı olduğunu ve BTK'nın bu programın reklamını yapmaya çalıştığını belirten birçok insan bulunuyor. Yakın bir zamanda BTK’dan konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Peki, bu vesileyle soruyu bizde soralım. WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?