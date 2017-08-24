BTK: Telefonu Çalar Çalmaz Açıp Kulağınıza Götürmeyin

BTK, cep telefonu kullanımının sağlığımızı etkilememesi için bazı uyarılarda bulundu. BTK’ya göre bu uyarılar, sağlığımızı biraz da olsa koruyabilmemiz adına birer altın niteliğindeler.

Mobil cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaların sağlığa olan etkisini minimum düzeye çekmek için sık sık uyarılarda bulunan BTK, bazı önemli bilgiler daha paylaştı.

BTK, mobil cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaların etkisinin özellikle de görüşme esnasında daha sık yaşandığını söyleyerek şu uyarıda bulundu: “Görüşme için arama tuşuna basıldığında baz istasyonu ile iletişim kurmak için daha yüksek güç harcadığından arama tuşuna basılır basılmaz kulağa götürülmesi yerine aranan tarafın telefonu açması ile birlikte cihazın kulağa götürülmesi, elektromanyetik dalgaların etkisini nispeten azaltmaktadır.”

BTK’nın uluslararası standartlara uygun olarak kendi laboratuvarında SAR (özgül soğurma oranı) ölçümlerini gerçekleştirdikten sonra yaptığı uyarı ile birlikte mobil cihazların, çeşitli frekanslarla yaydıkları elektromanyetik alanın beyin üzerindeki soğurulma oranının robot yardımıyla belirlendiği hatırlatıldı. BTK, bu durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cihazın Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu halkın elektromanyetik alanlara maruz kalabileceği maksimum SAR değeri olan 2W/kg limitine uygun olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu limit değer, bu alanda uzmanlarca yapılan bilimsel çalışmalar sonucu belirlenmiş olup bunun üzerinde SAR değerine sahip cihazların piyasada satışı mümkün olmamaktadır. SAR laboratuvarımızda , hem frekansa bağlı hem de bir data standardı olan HSDPA gibi teknolojiye bağlı testler uygulanabilmektedir.”

Görüşme esnasında kulaklık kullanın

Mobil cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaların etkisinin özellikle de uzun süreli görüşme esnasında başa yakın tutulması durumunda ortaya çıktığını belirten BTK, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle uzun görüşmelerde kablolu veya bluetooth kulaklık kullanılması bu etkiyi azaltmaktadır. Mobil cihazlar, görüşme için arama tuşuna basıldığında baz istasyonu ile iletişim kurmak için daha yüksek güç harcadığından ve görüşme başladıktan sonra daha düşük ve stabil bir çıkış gücü ile çalıştığından, arama tuşuna basılır basılmaz kulağa götürülmesi yerine aranan tarafın telefonu açması ile birlikte cihazın kulağa götürülmesi, elektromanyetik dalgaların etkisini nispeten azaltmaktadır. Örneğin, mobil cihazlarımız ile arama yapılırken, ilk esnada baz istasyonu ile kurulan iletişim süresince cihazlarımızdan EMR ekipmanı ile yapılan ölçümlerde çıkan güç çıkışının çağrı kurulumu ile birlikte önemli miktarda azaldığı görülmektedir.”