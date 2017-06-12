Çılgın Proje: Uzaya Yerleştirilecek Fırın ve Uzay Ekmekleri!

Uzaya yerleştirilecek fırın sayesinde, astronotlar için ekmek yapılabilecek.

Bahsettiğimiz bu proje sayesinde 'dünya dışı ekmekler', yerçekimsiz ortamda, özel olarak hazırlanmış bir hamur sayesinde üretilecek ve astronotlar tarafından tüketilecek.

Ekim ayında piyasaya sürülen proje, 2018 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kırıntı oluşturmayacak Alman rulo ekmeklerini üretmeyi hedefliyor. Şubat ayında, fırının ve hamurların hazır olup Haziran 2018'de ise atmosferimizin üzerinde bir fırın kurulması planlanıyor.

Ekip, web sitesi üzerinden, "Astronotlar için Ay veya Mars temelli görevlerde, yemek önemli bir rol oynuyor. Beslenme sırasında tüketilen kaynakların yanısıra taze ekmek kokusu, mutlu oldukları anıları uyandırır ve önemli bir psikolojik faktördür." dedi. Yıllardır astronotlar, dondurulmuş ve kurutulmuş gıdaları tüketiyorlar. Bu tarz gıdalar, beslenme açısından tatmin edici düzeyde olsa da, her zaman lezzetli olmuyorlar.

Yapılacak ekmeklerin özellikle kırıntısız olmaları gerekiyor çünkü küçük kırıntılar elektrik panellerine girerse, yangın çıkarabilir. Şu anda, kırıntısız ve tüketimi güvenli olan ekmek yapımı üzerinde çalışılıyor.

Alman Havacılık Merkezi, diğer araştırma kuruluşları ve gıda bilimcileri, lezzetli, kırıntısız ekmek için bir tarif yaratmak istiyorlar. Sorunun çözümü, yine soruna yani fırına da bağlı olabilir. Uzaydaki ekipmanı geliştiren bir şirket olan OHB System AG'den Matthias Boehme, New Scientist'e "Çözüm, ısıyı iyi muhafaza eden küçük hacimli bir fırın" dedi. Boehme ayrıca, kapalı fırında basınç düşürmeyi de içeren, vakumla pişirmeyi de düşünüyordu. "Pişirme uzmanlarımıza göre, bu süreç ekmek rulolarını daha yumuşak hale getirecek" dedi.

Deneyler başarılı olursa, kırıntısız ekmek hamurundan ekmekler üretilecek ve bu ekmekler astronotlar tarafından tüketilebilecek. Sonucun olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın, 'Daha önce kimsenin ekmek yapmadığı bir yer, fırın açmak' hedefleniyor. Fakat eğer başarılı olunursa, astronotlar için gerçek bir gıda, daha yararlı olacaktır.