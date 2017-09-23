Bu Hafta Yayınlanmış 6 Uzay Fotoğrafı

Bu hafta NASA'nın ve Güney Avrupa Rasathanesi'nin yayınladığı uzaydan 6 fotoğrafı sizin için listeledik.

NASA ve Güney Avrupa Rasathanesi, bildiğimiz uzayla ilgili bilgilerimizi geliştirmek için her gün gözlem yapan kurumlar. Bu kurumların ise bir özelliği yaptıkları gözlemlerden, kaydettikleri her fotoğrafı kamuyla paylaşma gibi bir misyonları olması. Biz de bu hafta içinde NASA'nın ve Güney Avrupa Rasathanesi(ESO)'nin yayınladığı 6 fotoğrafı sizin için listeledik.

NGC- 6753 - NASA ve ESO'nın Hubble ile çektiği fotoğraf

NGC 6753 adı verilen spiral galaksi sistemi. İçindeki mavi ışıklar yeni oluşmaya başlayan yıldızları gösteriyor.

Jupiter - NASA'nın Juno Uzay Aracı'nın görseli

Jüpiter'e 7563 kilometre uzaklıkta bulunan Juno Uzay Aracı'nın çektiği görselin, renklendirilmiş hali.

U Antilae - ESO

Dünya'nın 900 ışık yılı uzaklığında bulunan kırmızı yıldız U Antilae'nin Güney Avrupa Rasathanesi'nden çekilen fotoğrafı.

U Antilae'nin Yakından Fotoğrafı - ESO

Bir önceki yıldızın daha yakından ve iki farklı filtreyle çekilmiş hali. Bu arada aradaki uzaklık nedeniyle bizim gördüğümüz yıldızın 3000 yıl önceki haliymiş.

Astroid 300163 - NASA ve ESO

300163 olarak kodlanan bu Astroidlerin bir kuyruklu yıldız olduğu sanılıyordu. Bu çekilen video ile birlikte birbirlerinin yörüngesinde dans eden iki ayrı asteroid olduğu anlaşıldı. 5000 yıl önceki halini gördüğümüz bu görüntü de asteroidlerin arasında sadece 95 kilometre var. Muhtemelen şimdiye kadar bu iki nesnenin birbirleriyle çarpışıp bu dansı durduğu düşünülüyor.

BONUS: Satürn'ün uydusu Lapetus - NASA/Cassini

Cassini uzay aracının ölümüne gitmeden önce çektiği son fotoğraflardan biri. Satürn'ün uydusu Lapetus'un bir görüntüsü.