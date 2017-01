Bu Yıl Merakla Beklediğimiz 10 Süper Kahraman Filmi

Beyaz perdeyi adeta ele geçirmiş olan süper kahraman filmleri, bu yıl da hızını giderek arttırarak yollarına devam ediyorlar. İşte o filmlerden en fazla öne çıkanları.

Geçtiğimiz sene sinema açısından epey dolu bir seneydi diyebiliriz. Pek çok kaliteli filmin sinema severler ile buluştuğu 2016 yılına dönüp baktığımızda, gişede zirveyi son birkaç senedir ciddi bir yükselişte olan süper kahraman filmleri paylaşmakta.

Ve bir nevir süper kahraman filmlerinin elinde olan sinema sektörü, anlaşılan bu yıl da aynı durumu bizlere sunacak. Geçtiğimiz yıl çıkan filmler ile çoğunun altyapısı çoktan hazırlanmış olan filmlerin hepsi büyük bir merakla beklenmekte. Süper kahraman filmlerinin dışında kültleşmiş ve popüler kültürün sağlam birer parçası olmuş bazı filmler de bu yıl izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte o filmlerden en fazla ön plana çıkan sekizi:

Star Wars: Episode VIII

Prenses Leia'mız Carrie Fisher'ı birkaç gün önce kaybettik. Star Wars evreninin en unutulmaz karakterlerinden birine hayat veren Fisher'ın ölümü serinin hayranlarını derinden sarsmış olsa da Episode VIII'in heyecanı giderek artmaya devam ediyor. Üstelik Rogue One'ın oldukça beğenilmesi, filme olan beklentiyi de pozitif yönde arttırdı. Bu arada Carie Fisher'ın çoktan filmdeki sahnelerini tamamladığını da belirtelim. Yani Episode VIII'de Fisher yine Leia olarak karşımıza çıkacak. Star Wars: Episode VIII, 15 Aralık'ta vizyonda olacak (neredeyse 1 sene falan bekleyeceğiz ancak yapacak bir şey yok).

Wonder Woman

Batman v Superman: Dawn of Justice ile Marvel'ın sinemadaki liderliğini sarsmak için ilk ciddi adımı atan DC Comics, filminde efsane üçlüsünü bir araya getirmişti. Rolü ilk aldığında çok tartışılmasına rağmen 'cuk oturma' dediğimiz olayı gerçekleştiren Gal Gadot, Wonder Woman rolü ile hepimizi kendine hayran bırakmış durumda. Üstelik DC'nin sinematik evrende ele aldığı Wonder Woman karakteri, Dawn of Justice'e mükemmel tepkiler almıştı. Bu durum da Wonder Woman filmini 'yılın joker filmi' konumuna koyuyor. Marvel şu ana kadar sinematik evreni dolayında bir kadın süper kahraman filmi yapmış değil. Yani Wonder Woman beklentileri karşılayabilirse DC açısından sağlam bir başarı olacak. Film 2 Haziran'da vizyonda olacak.

Alien: Covenant

1979 yılında sinemanın ve popüler kültürün efsane karakterlerinden biri haline gelen Alien'ın ilk filmine imza atan efsane yönetmen Ridley Scott, 2012 yılında bir nevi ön hazırlık kapsımında Prometheus filminin de yönetmen koltuğundaydı. Şimdi ise Alien'ı geri getirmeye hazırlanan Scott'ın 'Alien: Covenant' ile her zamankinde karanlık, her zamankinden ölümcül bir Alien hikayesi sunacak. Film 19 Mayıs'ta vizyonda.

Guardians of the Galaxy Vol.2

İlk filmi ile Marvel açısından adeta 'joker' etkisi yaratan ve inanılmaz bir hayran kitlesi oluşturan GOTG, bu beğenilerin verdiği destek ile gaza basmış ve Marvel açısından yılın ağır topu olacak filmlerinin vizyon tarihi olan Mayıs ayını kapmıştı. Özellikle Bebek Groot ile yine sosyal medyayı epey sallayacak film, Infinity Wars'da Avengers'a katılacak Guardian'ların da muhtemelen Dünya'ya yolunu açacak. Film 5 Mayıs'ta vizyonda.

John Wick: Chapter 2

Keanu Reeves, 2014 yılında ilk John Wick filmi ile karşımıza çıktığında kimse bu filmin bir seriye dönüşeceğini beklemiyorduFakat film öylesine tuttu, öylesine sevildi ki, yapımcı şirket de . hemen seriyi devam ettirmek için kolları sıvadı. İşte bu girişimin meyvesi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan film John Wick: Chapter 2. Filmin vizyon tarihi 10 Şubat.

Blade Runner 2049

Ridley Scott nostaljileri geri getirmeye Blade Runner ile de devam ediyor. Tıpkı Alien gibi kökü 80'li yıllara dayanan Blade Runner, yaşayan efsane Harrison Ford'u da Rick Deckard rolü ile tekrar karşımıza çıkaracak. Harrison'a yeni filmde Ryan Gosling eşlik etmekte. Filmin vizyon tarihi 6 Ekim.

Spider Man: Homecoming

Sony'nin kollarından kısmen kopup Marvel Sinematik Evreni'nin kollarına geri dönen Spider Man, bunun şerefine yeni başrolü Tom Holland ile yeni bir film ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Lise çağında ve 'ergenlik' ile uğraşan Peter Parker'ın daha ciddi sorumluluklar almaya başlayacağı dönemi anlatan filmde Spidey'e akıl hocası rolünde Iron Man'imiz Robert Downey'i de göreceğiz. Filmin vizyon tarihi 7 Temmuz.

Logan

Belki de fragmanının ardından bu yılın en merak edilen süper kahraman filmi Logan olabilir. YIllardır rolü başarı ile canlandıran Hugh Jackman'ın Wolverine'liğe veda edeceği, son kez pençelerini çıkarağı film, bunun şerefine R-Rated olarak gelecek. Birde bunun üstüne Marvel'ın en başarılı serilerinden biri olan 'Old Man Logan' hikayesi, biraz değiştirilmiş şekilde filmde işlenecek. Sırf fragmanının müziğiyle bile burnumuzun direğini sızlatan Logan, büyük ihtimalle hepimizi sinemadan buruk, gözleri dolmuş bir şekilde evlerimize gönderecek. Filmin vizyon tarihi 3 Mart.

Thor: Ragnarok

Bu yılın en sağlam süper kahraman filmlerinden biri olması beklenen Thor:Ragnarok, barındırdığı oyuncular, karakterler ile epey heyecan yaratmış durumda. Hulk ile Thor'u bir araya getirecek ve ikiliyi belki de Avengers üyelerinin karşılaştığı en büyük zorluklar ile karşılaşacak olan film, Marvel'ın çizgi roman bazında en sağlam işlerinden biri olan Planet Hulk hikayesini de kıyısından, köşesinden ele alacak. Filmin vizyon tarihi 3 Kasım.

Justice League

DC Comics arap atı gibi sonradan açılıyor. Batman v Superman ile sinematik evrenine hızlı bir şekilde giren DC, Suicide Squad ile evreni farklı bir açıda genişletmişti. Şimdi ise Wonder Woman ile büyük olay öncesi son taşları yerine oturtacak DC, Justice League sayesinde Marvel ile arasındaki açıklığı ciddi bir oradan kapatacak. Sonrasında ise tam anlamıyla beyaz perdede DC / Marvel mücadelesi göreceğiz. Fİlmin vizyon tarihi 17 Kasım.