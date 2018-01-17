"chaiOS" Hatası, iPhone'ların Çökmesine Neden Oluyor

iMessage uygulamasıyla gönderilen bir mesaj, uygulamanın çöküp kapanmasına ardından iPhone'un donup yeniden başlatılmasına sebep oluyor.

Web tabanlı depolama servisi GitHub bağlantısı gibi görünen, "chaiOS" isminde yeni bir hata bulundu. iMessage uygulaması kullanarak, bir iPhone kullanıcısına gönderdiğiniz mesaj, önce uygulamanın çökmesine, ardından telefonun donup yeniden başlatılmasına sebep oluyor. Hata ilk olarak, Twitter kullanıcısı olan Abraham Masri tarafından bildirildi.

Bahsedilen hata diğer kullanıcılar tarafındanda test edildi ve sonuçlar gerçekten çok kötü oldu, cihazlarda geçici problemler ortaya çıktı. Aşağıdaki Twitter gönderisinde de bahsedilen bir bağlantıyı içeren mesaj, iMessage uygulamasından silinene kadar ortaya çıkan hataların sonucu olarak, telefonda çökmeler ve ciddi yavaşlama durumu yaşatıyor. Eğer sizinde telefonunuz bu mesaj sonucu çökme durumu yaşıyorsa, bu siteyi Safari üzerinden açarak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Bu hata telefonunuza kalıcı hasarlar vermiyor, ancak geçici olarak büyük problemlere yol açtığını söyleyebiliriz. Bu hatanın temel sebebinin ne olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. 2015 yılında da bu şekilde mesajdan kaynaklanan bir hata, Apple'ın başını ağrıtmıştı. Bakalım bu hata karşısında Apple ne gibi açıklamalar yapacak ?