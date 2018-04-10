Chrome, Firefox, Edge'e Parolasız İnternet Güvenliği Dönemi

İki faktörlü doğrulama sistemi, yakında bizi şifre koyma ve şifremizi hatırlama gibi büyük bir yükten kurtarabilir.

Şifre koymak ve şifreyi hatırlamak çoğumuz için büyük bir külfet. Yakında Chrome, Edge ve Firefox gibi başlıca tarayıcılar sizi bu külfetten kurtarmak için, size bir alternatif sunuyor. Google, Mozilla ve Microsoft, önümüzdeki aylarda Chrome, Firefox ve Edge tarayıcılarında parolasız bir kimlik doğrulama yöntemi için destek sağlayacak.

Desteklenen WC3 web kimlik doğrulama arayüzü, varsayılan olarak mayıstan itibaren Chrome ve Firefox'ta kullanıma açık olacak. Bu özellikle birlikte sistem, güvenliğin kullanıcı adları ve parolalar olmaksızın yönetilmesine ve ikincil aygıtlarda verilerin depolanmasına olanak tanır. Ayrıca sistem bağlı bir cihaz üzerinden sitelere erişim sağlamak için şifrelere, parmak izlerine, yüz taramalarına veya diğer biyometrik verilerin kullanılmasına olanak tanıyor.

Kimlik güvenlik risklerinin azaltılmasının yanı sıra, bu durum giriş yaparken güvenlik anahtarları olmadan hareket edebilmek için USB, NFC veya Bluetooth gibi ikincil aygıtlara daha fazla destek sağlayacak. Bu bir telefon, USB kimlik doğrulayıcı anahtar, bir akıllı saat veya bir halka olabilir.

Peki sizin şifresiz güvenlik konusunda fikirleriniz ne? Gerçekten şifrelerden daha güvenli bir sisteme, benziyor mu?