Chrome'un 'Şifreleri Görüntüleme' Özelliği Mobile Geldi!

Chrome'un Android sürümüne getirdiği 'Şifreleri Kaydet' seçeneği ile artık herhangi bir web sitenin kaydettiğimiz kullanıcı bilgilerini Android cihazımız üzerinden de görüntüleyebileceğiz.

Chrome web tarayıcı, masaüstü sürümünde bulunan ‘şifreleri yönet’ özelliğini mobil uygulamasına da getirdi. Artık Android cihazımızda herhangi bir web siteye giriş yaptığımızda giriş bilgilerimizi kaydedebilir ve daha sonra görüntüleyebiliriz.

Şu ana kadar herhangi bir web sitesine giriş yaptığınızda Chrome’un mobil sürümü, şifre ve kullanıcı adını kaydetme seçeneği sunuyordu. Fakat daha sonra kayıtlı şifrelerimize bakmak için masaüstü tarayıcıya geçiş yapmamız gerekiyordu. Artık bunun için Chrome>Ayarlar>Şifreleri Kaydetme sekmesine gitmeniz yeterli.

Şifreleri kaydetme sekmesine girdiğinizde kullanıcı bilgileri ve şifrenizi kaydettiğiniz web sitelerinin bir listesini bulacaksınız. Herhangi bir sitenin şifresine bakmak istediğinizde kilit ekranı açılır ve bu ‘kritik’ bilgilere ulaşmak için cihaz sahibi olduğunuzu doğrulamanız gerekir. Ayrıca Google, güvenlik önlemi olarak şifreler görüntülenirken ekran görüntüsü alma özelliğini devre dışı bıraktı.

Kesinlikle devrimsel bir özellik değil ve muhtemelen düzenli olarak da kullanmayacaksınız. Fakat şifreleri kontrol etme konusunda oldukça yararlı ve bulunması gereken bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Şifreleri kaydetme özelliği henüz tüm kullanıcılara sunulmadı, fakat güncelleme yakın zamanda tüm kullanıcılar için yayınlanacak.