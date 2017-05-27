Çift Kıvrımlı Leagoo M5 Edge, Haziran'da Satışa Başlayacak

Geçen ay Global Kaynaklar Elektroniği Fuarı'nda Leagoo, yeni telefonu olan M5 Edge'i duyurmuştu. Cihazın Haziran'da satışa sunulacağı söyleniyor.

Leagoo'nun söylediğine göre ekran-gövde oranı %80 olan 3D Edge ekranının tüm ayrıntılarını öğrenmek için cihazın canlı bir fotoğrafını görmedik.

Cihazın gerçek görüntülerini ise bir kullanıcı yayınlayarak, aklımızdaki soru işaretlerini azaltmamıza yardımcı oldu.

Leagoo M5 Edge'de çift eğimli bir HD ekran bulunuyor. Leagoo, telefonun Champagne Gold ve Obsidian Black'te bulunabileceğini belirtmesine rağmen fotoğraftaki ünite gümüş rengi olarak karşımızda duruyor.

Cihazın ön yüzeyi göze güzel görünse de, alttaki çerçeve epey büyük durduğundan, 'bahsedilen' %80'lik ekran-gövde oranı konusunda şüpheye düşürüyor. Resmi web sitesi, telefonun 140 × 68,3 × 8,5 mm boyutlarında olduğunu belirtiyor. Bu boyutlarla hesaplama yaptığımızda oranın sadece %72 olduğu ortaya çıkıyor ve gerçekten arada müthiş bir fark olduğu görülüyor.

Parmak izi tarayıcısı arkada olan telefonun ön alt çerçevesinin biraz daha küçültülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bataryası ise sadece 2000 mAh.

13MP arka kamerasıyla karşımıza çıkan M5 Edge'in önkamerası da 8MP değerinde. Arka kameranın altında flash ve parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Leagoo M5 Edge, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanıyla eşleştirilmiş bir MT6737 SoC tarafından destekleniyor. MicroSD desteğinin yanısıra birçok Çin telefonunda gördüğümüz üzere dual sim mevcut. Tasarım konusunda, önceden iddialı konuşup en azından çift edge ile gelen bir telefonun 2GB RAM ve 16GB olması bizi hayal kırıklığına uğratsa da, satış bölgesinin Çin olduğu düşünülünce, illa ki kendine alıcı bulacaktır diyoruz.

Resmi lansmanın gelecek ay olduğu söyleniyor fakat henüz belirli bir tarih yok.