Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Çaldığı Paraları Yayınladı

Binlerce insandan milyonlarca TL alarak ortalıktan kaybolan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, nispet yapar gibi bir video paylaştı.

Binlerce insanı dolandırıp Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yayınlanan son videoda, Çiftlik Bank mağdurlarını bayağı bir kızdıracak görüntüler yer alıyor. İnsanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformu Papillion’da bir kullanıcı “Paraları eziyor musun lan, gerçekten sövmücem, hakkını veriyorsan helal olsun” şeklinde bir soru sordu. Bu sorunun üzerine Mehmet Aydın’ın daha önce de cevaplar verdiği kendi sayfasından, milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı. Çekmeceden dolarların çıktığı videoyu paylaşan Mehmet Aydın, bu videoyla hala aklında “bizi dolandırmaz o” diyenlere cevap vermiş oldu.

Altın Saat Dikkat Çekti

Şu anda yurt dışında Uruguay’da olduğu tahmin edilen Mehmet Aydın’ın kolundaki altın saat de dikkat çekti. Paralar ve saatler ile adeta hava atan Aydın’a bu videodan sonra tepkiler yükselmeye başladı.

Mehmet Aydın’ın Papillion’da yayınladığı video şu anda kaldırılmış gözüküyor olsa da, pek çok kişi videoyu çoktan YouTube gibi sosyal mecralara taşıdılar. Devletin de el attığı bu devasa dolandırıcılık olayının ardından neler çıkacak, ilerleyen günlerde göreceğiz.