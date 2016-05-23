Çiftlik Bank'ın Filmi "Çift'lik Bank Tosun Firarda" Geliyor!

Çiftlik Bank olaylarının ektileri yavaş yavaş dinerken, filmin çalışmaları da son hızla devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük 2-3 dolandırıcılık vakasından birine imza atarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank mağdurlarının trajikomik hikayesini anlatacak olan film için çalışmalar devam ediyor.

Pis Yedili dizisindeki gıcıklığıyla çığır açmış olan 'Orço' karakterini canlandıran Burak Alkaş ve Best Brothers isimli düğün fotoğrafçılığı firmasıyla bilinen yönetmen ve yazar İsmail Hakkı Koç'un içerisinde bulunduğu projenin temmuz ayında vizyona girmesi bekleniyor.

2.5 ay önce senaryo çalışmalarına başladığı belirtilen Koç'un filmin mağdurların sorunlarına değineceği ve kendileriyle dalga geçmek gibi bir amaçlarının olmadığını belirtiyor. 'Tosun' karakterinin akıl hocasını canlandıracak olan Fercan Bay ise konuyla alakalı şunları söylüyor: "Çok komik bir film olacak, başından sonuna kadar komedi olacak. Çocukları da getirin, çocukların filmden komediyle birlikte alacağı çok güzel öğretiler olacak. Çünkü komedi ciddi bir iştir."

Kadroya ve filmle ilgili söylenenlere bakılırsa her anlamda IMDB'nin En Kötü Filmler listesini zorlayacak bir film bizleri bekliyor gibi görünüyor. Bakalım film çıktığında neyle karşılaşacağız?