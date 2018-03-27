Mehmet Aydın, Gitmek İsteyen Yöneticileri Tehdit Etmiş!

Çiftlik Bank soruşturması dahilinde tutuklanan Hava Aydın ve Savaş Yıkılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı. Yıkılmaz, Çiftlik Bank'tan ayrılmak isteyince Aydın'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz ve kaçak Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın yengesi Hava Aydın’ın ifadeleri ortaya çıktı. Savaş Yıkılmaz, Çiftlik Bank’tan ayrılmak istediğinde tehdit edildiğini söylerken, Hava Aydın da Uruguay’a kaçma planının çok öncelere dayandığını belirtti.

Çiftlik Bank’a ilk olarak 760 TL yatırdığını, daha sonra annesinin bileziklerini bozdurarak 15 bin TL, daha sonra da babasının aracını satarak 70 bin TL yatırdığını belirten Savaş Yıkılmaz, verdiği ifadede, ‘’Daha sonra parça parça para yatırdım, toplamda 500 bin liraya kadar para yatırdım. Bu oyundan para kazanınca Bakırköy'de Çiftlik Bank isim hakkını alarak şarküteri açtım, ürün sattım ve para kazanmaya başladım. Ziyaret amaçlı Mehmet Aydın'ın yanına gittim. 500 bin lira değerinde hayvanımın olduğu hesaplandı, ana param olan 500 bin lirayı bana iade etti. Bana İstanbul'da tarım ve hayvancılık üzerine yeni açacağı şirkete genel müdür olmayı teklif etti, ben de kabul ettim. Şirket kuruldu ancak beni genel müdür olarak değil, yönetim kurulu başkanı olarak atadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda ikisinin de aynı şey olduğunu söyledi.’’ açıklamasında bulundu.

Kurulacak çiftlikler için Mehmet Aydın yerine kendisinin anlaşma sağladığını belirten Yıkılmaz, ‘’Yönetim kurulu üyesi olarak 'Çiftlik Bank' adına Tekirdağ Saray'da bulunan çiftliği 6 milyon 500 bin, Sakarya Taraklı'da bulunan tesisi 2 milyon 900 bin liraya satın aldım. Satın aldığım çiftliklerin anlaşmasını yapıp firari Mehmet Aydın'a bildiriyordum.’’ dedi ve bu anlaşmalar için 700 bin TL prim aldığını söyledi. İşler kötüye gitmeye başladığında ‘İşler böyle olacaksa işi bırakmak istiyorum.’ diyerek Mehmet Aydın’a rest çektiğini söyleyen Yıkılmaz, ‘’Mehmet Aydın beni, 'Eğer şirketten ayrılacaksan, şirket içerisinde olan şeylerden başka birilerine söz edersen senin için iyi olmaz.' diye tehdit etti. Ben de bunun üzerine eğer bana şirkete para yatıracağını söyleyenler olursa ben para yatırmamalarını söyleyeceğimi kendisine söyleyince Mehmet Aydın yanımızdan ayrılması üzerine bu konuşmaya tanık olan 2 kişi beni darp etti ve ailem üzerinden tehdit ettiler.’’ dedi.

Şu anda hangi ülkede olduğu bilinmeyen kaçak Mehmet Aydın’ın yengesi olan Hava Aydın ise Çiftlik Bank’ı ilk kez Mayıs 2017’de Bursa Karacabey ve İnegöl’deki çiftlikler açıldığında duyduğunu dile getirirken ifadesinde, ‘’Bir süre sonra kaynım Mehmet Aydın ve Sıla, balayı için Uruguay'a gittiler. Haziran 2017 içerisinde beni Uruguay'a çağırdılar. Uruguay'a gittiğimde Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın ile Montevideo'da buluştuk ve şu anda sosyal medyada ve internette Mehmet Aydın'ın bulunduğu villa diye gösterilen villaya gittik. Ben Uruguay'a gittikten 4 gün sonra eşim Fatih Aydın Uruguay'a geldi ve biz tartıştık, ertesi gün geri geldim.’’ dedi.

Eşi Fatih Aydın ile şirket sahibi Mehmet Aydın’ın Ağustos 2017’de yurt dışına çıktığını söyleyen Hava Aydın, ‘’Eşim bir daha geri gelmedi ama duyduğum kadarıyla Mehmet Aydın geri geldi ve yine gidip geldi. En sonda bu olay ortaya çıktı ve Mehmet Aydın'ın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Ben eşim Fatih Aydın ile en son hatırladığım kadarıyla 2,5 ay önce Ocak ayında telefonda görüştüm, bana Arjantin'de olacağını, burada ve Uruguay'da inşaat işleri yapacağını söyledi.’’ dedi.