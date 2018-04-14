Çağımızın En İyi 11 Modern Bilgisayar Oyunu

Eğer daha önce oynamadıysanız denemeniz gereken 11 bilgisayar oyununu sizler için derledik.

Yalnızca Steam’de binlerce oyun bulunuyor ve her hafta birçok yeni oyun ekleniyor. Bu nedenle günümüzde oyun seçmek biraz zor olabiliyor. Listemizdeki oyunlar birçok kişi tarafından bilinen ünlü oyunlar olsa da, gözünden kaçırmış ve oynamamış kişiler için ufak bir liste oluşturduk.

Grand Theft Auto 5

GTA için fazla bir söze gerek yok eğer sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayara sahipseniz satın aldıktan sonra oldukça eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

World Of Warcraft

Şuan en iyi guildlere dahi bakıldığında oyuncu kalitesi büyük oranda düşmüş olsa da, eğer MMO-RPG türü bir oyun oynamayı düşünüyorsanız ilk önerim WoW olur. Play to win tarzındaki oyunun en büyük sıkıntısı başlangıçta ödeyeceğiniz 150 TL civarı CD-Key fiyatları ve ücretsiz aylar sonrasında ödeyeceğiniz aylık ücretler. Ancak bir oyuna para vermek gibi bir düşünceniz varsa başarısını yakın zamanda çıkan filmiyle taçlandıran World of Warcraft olabilir.

The Witcher 3: Wild Hunt

Yalnızca baş kahramanımız Geralt’ın hikayesini öğrenmek için oynayabileceğiniz bir oyun. Single player olarak ilerlediğiniz RP türü oyunda yardım etrafınızdaki kişilere yardım etmek veya önemsememek tamamen size kalmış.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Açık dünyalı RP oyunu Skyrim, sizleri farklı diyarlara sürüklemek konusunda gerçekten çok başarılı bir iş çıkartıyor. Eğer fantastik diyarlarda bir karakterle gezmek ve sürekli savaşarak onu geliştirmek hoşunuza gidiyorsa Skyrim’i denemenizi öneririm.

Dota 2

MOBA oyunun türünün atası olan Dota haritası yapımcılarının bin bir türlü telif hakkı ve zorlukla uğraşarak çıkarttıkları bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde çok fazla tutulmasa da büyük bir keyifle oynayabilirsiniz. Eğer LoL’den sıkıldıysanız ve yeni bir MOBA arıyorsanız bu Dota 2 olabilir.

League of Legends

Türkiye’de en çok reklamı yapılan oyun olduğunu söyleyebilirim. Başarılı turnuva organizasyonlarının yanı sıra Riot Games, LOL için Türkiye sunucuları da dahil olmak üzere çok büyük destek veriyor. Bu nedenle listeye koymamak biraz ayıp olurdu. Ancak oyunun en büyük eksiği oyuncu kitlesi. Birbiriyle küfürleşen ve durmadan yazı yazan kişilerin oyun kalitesini büyük oranda düşürdüğünü söyleyebilirim.

Heroes of the Storm

Blizzard’ın şuana kadar yapmış olduğu tüm oyunlardaki seçilmiş karakterlerin tek bir arenada buluştuğu MOBA oyunu hots temel olarak diğerlerinden biraz daha farklı. Örnek vermek gerekirse, takım oyununun daha fazla öne çıktığını söyleyebilirim. Çünkü tüm takım aynı anda seviye atlıyor. Ayrıca oyunda eşya da alınmıyor onun yerine seviye atlandıktan sonra seçilen talentler ile karakterlerimizi güçlendiriyoruz. Son olarak ranked oyunlarda standart 3 koridor haritanın yerine farklı amaçları olan birçok haritada mücadele ediyoruz.

Diablo 3: Reaper of Souls

Başlangıçta oldukça zevkli olan ve Diablo 2’ye yakın bir zevk vermek için tasarlanan oyun, bir süre sonra kasvetli havasıyla sıkılmanıza neden olabiliyor. Oldukça zevkli olsa da Diablo 2 de bulduklarımı onda bulamadım. Ancak bu kötü bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Oynadığınızda kesinlikle beklentilerinizi karşılayacağını düşünüyorum.

Fortnite Battle Royale

Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz yıl Battle Royale oyun türünün yılıydı. Bu nedenle ücretsiz olan Fortnite’ı denemediyseniz kesinlikle oynamanızı öneririm. 100 kişinin bir adaya atlaması ve çeşitli mücadelelerle 1 kişinin oyunu kazanması insanı uzun sure oyalayabiliyor.

Playerunknown's Battlegrounds

Steam’de rekorları altüst eden PUBG, yavaş yavaş hızlandırmaya başladığı turnuvalarıyla oldukça ilgi çekici bir hal almaya başladı. Ücretli bir Battle Royale oyunu olduğu ve yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulduğu halde Fortnite ile rekabette üstün taraf olduğunu söyleyebilirim.

Counter-Strike: Global Offensive

Battle Royale tarzı oyunlarda sürekli ateş etmek gibi bir şansınız olmuyor. Bu nedenle elinizi alıştırmak için CS oldukça iyi bir oyun. Bunun yanı sıra Ranked girdiğinizde 5v5 karşılaşmalar oldukça zevkli olabiliyor.

Haberin başında belirttiğimiz gibi her hafta birçok yeni oyun piyasaya sürülüyor ve zaten çok fazla kaliteli oyun bulunuyor. Bu nedenle bu listeye COD, Overwatch, Minecraft ve portal gibi birçok oyunu ekleyemedik. Sizlerde önermek istediğiniz oyunları yorumlarda belirterek diğer okuyucularımıza yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca haber kaynağında belirttiğimiz linke giderek oradaki 25 oyunu inceleyebilirsiniz.

Eğer sistem gereksinimleriniz listelemiş olduğumuz oyunlar için yetersiz geliyorsa daha önce sizler için yapmış olduğumuz oyuncu bilgisayarı videosuna bakabilirsiniz.