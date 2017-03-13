Çin'den gelen açıklama üzerine Google'ın tekrar Çin'deki yasağının kalkacağı ve Google'ın Çin'de hizmet sunmaya başlayacağı gündeme taşındı.

Yaklaşık 7 yıl önce Çin hükümeti, Google ve Facebook gibi internet devlerine kullanıcı bilgilerini kendileriyle paylaşması için sansür ve kısıtlama teklifinde bulunmuş ancak tarafların reddetmesiyle birlikte Google, Facebook ve Twitter gibi dünya devi internet mecralarının Çin'de erişimi yasaklanmıştı.

7 yıllık aranın üzerinden Çin Ulusal Halk Kongresi'nin sözcüsü Liu Binjie, Google ile iletişim içinde olduklarını ve öncelikle Google'ın akademik servislerinden başlayarak Google'ın yavaş yavaş Çin'de faaliyetlerini tekrar sürdürme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Google'ın bu sansür ve kısıtlama teklifiyle ilgili Çin hükümetiyle ilgili bir uzlaşmaya varıp varmadığı konusunda bilgi yok ancak görünüşe göre Google ya da Çin hükümetinin bazı konularla ilgili kurallarından fedakârlık ettiği ortada. Konuyla ilgili detayları muhtemelen yakın zamanda öğreneceğiz.