Şişeleri paramparça eden, sert yüzeylere saplanabilen kürdanlar fırlatan yaylı ok atar oyuncağı, Çin’i kasıp kavurmaya başladı. Düşük maliyeti, kolay üretimi ve ucuz fiyatı nedeniyle uzmanlar, oyuncağın tüm dünyaya yayılabileceği görüşünde.

Çin’de tıpkı stres çarkı gibi yeni bir popüler oyuncak yükselişe geçiyor fakat durum bu kez çok daha tehlikeli ve daha şimdiden birçok ebeveyn oyuncağın satışı yüzünden alarma geçmiş durumda.

Normal boyutlarda olduğu zaman öldürücü bir silah olan yaylı ok atarlar (crossbow olarak da bilinirler), küçük boyutlarda üretildiklerinde de tehlike yaratmaya devam ediyorlar. Tek elle bir tabanca gibi ateşlenebilen oyuncak, bir meyveyi delip geçebilecek, bir şişeyi parçalayabilecek güce sahip. Bir canlı üzerinde uygulandığında ciddi yaralanmalara sebep olacak oyuncağın fiyatı ise 15-20 tl arasında değişiyor. Yani son derece ulaşılabilir bir şiddet aracı.

Çin’deki yerel yönetimler, okullarda gittikçe yaygınlaşmaya başlayan oyuncak hakkında yasaklar getirmeye başladılar. Ancak uzmanlara göre oyuncağın her an yurt dışında da viral olması an meselesi ve çocuklar zarar görmeden gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Bir kürdanı olabilecek en ölümcül şekilde kullanan oyuncak, üreticisine de yaklaşık 1 dolara mal oluyor ve 2 işçi 15 dakika gibi kısa bir sürede bir adedini üretebiliyor.

Çocuklarımızın internetten çok kolay bir şekilde alışveriş yapabildiğin göz önüne alırsak, uzmanların çaldığı bu tehlike çanına kolayca hak verebiliyoruz.