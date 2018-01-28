Çin Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Çiftliğini Kuruyor

Çin gibi kömür madenlerinin geniş alanlı olarak çalıştırıldığı bir ülkenin dahi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor olması, kömür madeni işletmeciliğinin devrinin kapanmak üzere olduğunun yegane göstergesi olarak görülüyor.

Çin, dünyada en yüksek hava kirliliğine sahip ülkelerden biri. Bazı şehirleri kaplayan kalın duman tabakaları, her yıl binlerce kişinin ölümüne neden oluyor.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Çin'de hava kirliliğine bağlı ölümlerin ana nedeni, kömürün yakıt olarak kullanılması. Bu çalışmayı yürüten Çinli ve Amerikalı araştırmacılar, kömürden kaynaklanan kirliliğin 2013 yılında 366.000 prematüre ölümüne neden olduğunu ortaya koyuyor.

Çin hükümeti ülkenin hava kalitesini geliştirmek için temiz enerji projelerine 360 milyar dolar yatırım yapacağını, 2020 yılı itibariyle yenilenebilir enerji sektöründe 13 milyon kişilik yeni istihdamın oluşturulacağını dile getiriyor yüksek sesle. Halihazırda güneş, rüzgar ve su enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına dünya çapında en büyük yatırımlar yapan ülkelerden biri olma özelliğini taşıyor Çin.

Çin'in son enerji mega projesi ülkenin bu hedefi gerçekleştirmesi için bir adım daha atmasına yardımcı olabilir. Söz konusu proje, daha önce Anhui bölgesinde kömür madeni olarak kullanılan yerin üzerine yapılacak dev büyüklükte bir yüzer güneş enerjisi çiftliği olacak.

South China Morning Post'un haberine göre işçiler 2017 yılında, 15.000 evin enerji ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip, 150 megawat enerji üretebilen 166.000 adet panelin dizilimi işlemine başladılar. Halihazırda dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi projesi olan bu proje, 25 yıl kadar bir süreyle faaliyetini sürdürecek.

Sungrow Power Supply adlı yerel enerji firması bu çiftliği, daha önce geniş çapta kömür madenciliğinde kullanılan bir alan olan gölün üzerine kurdu. Madenin çökmesine neden olan patlamadan sonra bir göl oluşmuş ve maden sular altında kalmıştı. The Guardian'ın belirttiği gibi göl ve su havzaları üzerine kurulacak güneş enerjisi tesisleri, yeryüzündeki zirai alanların ve vahşi yaşamın korunmasını sağlayabilir. Aynı zamanda güneş enerjisi panellerini soğuk tutacak olan su nedeniyle panellerin daha verimli şekilde çalışmaları da sağlanabilir.