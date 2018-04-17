Çin ‘Nadir Toprak Elementleri’ Gömüsü Buldu

Nadir toprak elementleri hakkında bir şey bilmeniz gerekiyorsa o da, modern teknoloji için hayati önem taşıdığıdır. Ancak Çin topraklarında çıkan bu değerli elementler hiç de nadir olarak bulunmuyor.

Çin’in toprakları nadir elementler açısından oldukça zengindir. Özellikle modern teknolojide kullanılan bu elementler MRI makinelerinden tutunda uydulara kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Ancak nükleer reaktörlerde dahi kullanılan bu nadir toprak elementleri, adının aksine hiç de nadir olarak bulunmuyor. Adeta yeni bir ‘gömü’ bulan Çin, bu elementlere bolca sahip.

Geçtiğimiz hafta konu ile alakalı olarak açıklamalarda bulunan Japon bilim insanları, Minamitori Adası kıyısındaki deniz çamurunda, küresel talebi karşılamaya yetecek kadar gizli toprak elementi buldular. Bu haber ise jeopolitik açıdan büyük önem taşıyor. Çin bu bağlamda, şu an için nadir toprak ihtiyacının %90’ını üretiyor.

Örnek vermek gerekirse, Seryum adlı nadir toprak elementi, Dünya’da en fazla bulunan ve bakır kadar yaygın olan 25. elementtir. Nadir toprak elementleri altın, gümüş, bakır kadar yaygın olarak bilinmeseler de, önemli teknolojik gelişmeler içerisinde muhakkak kullanılırlar.

Nadir olmamasına rağmen, nadir toprak elementi olarak adlandırılmasının sebebi ise bulunma süreçlerinin pahalı, zor ve tehlikeli olmasından dolayıdır. Peki konu ile alakalı olarak siz neler düşünüyorsunuz?