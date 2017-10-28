Çizim Yeteneğinizi Geliştirecek 5 Ücretsiz Site!

Bir çizmekten hoşlananlar için çevrimiçi resim eğitimi veren siteleri derledik. Bugüne kadar özel ders alamayanlar için bu dev hizmeti yapıyoruz.

İnsanlar belki doğr doğmaz değil ama birkaç yıl sonrasında bazı yeteneklerinin olmasını ister, futbol, ya bir müzik becerisi bunlardan belki de en popülerleri. Bunlar için çok fazla bir şey yapamıyoruz ancak eğer biraz resim tutkunuz varsa ya da elinize bir kağıt geçtiğinde bir şeyler çizmeyi seviyorsanız bu yeteneğinizi artıracak bir kaç site var. (sitelere fotoğraflara tıklayarak gidebilirsiniz)

1-Drawspace

Şimdi herkes çizebilir! Evet sitenin sloganı bu. 2001 yılında ödüllü geliştirici Jeff Baur ve dünyaca ünlü sanatçı ve eğitimci Brenda Hoddinott tarafından faaliyete geçirildi. O zamandan bugüne çevrimiçi kitap, ve sınıflarla sanat eğitimi veriyor. Site içerisinde ücretli ve ücretsiz seçenekler var, ayrıca çok kaliteli PDF'ler indirerek resimler üzerinde inceleme yapılabiliyor.

2-Drawing Coach

Siteye girdiğinizde tasarım olarak belki beğenmeyebilirsiniz. Eski bir kitap bulumuş havasıyla yaklaşırsanız daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu site, daha çok çizgi film karakterleri çizmek isteyenler için birerbir. Site çizim yapmak isteyenler için tüm detayları yavaş yavaş anlatıyor.

3-Arty Factory

Çok hoş bir tasarıma sahip olan bu siteye girer girmez siteyi kuranların güzel bir mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Anasayfada bulunan belirli kategoriler içerisinden beğendiğiniz veya ilginizin olduğu alanı seçerek ücretsiz eğitimlere hemen başlayabilirsiniz. Ayrıca sağ tarafta bulunan menüden site içerisinde gezinebilirsiniz. Havadan perspektif dersleriyle distopik bir dünya çizebilirsiniz tabi bir ütopya da olabilir.

4-Drawing Now

Adım adım talimatlar vererek çizim yeteneğinizi artırmaya çalışan bu sitede ücretsiz video eğitimler ve canlı sohbet imkanı da bulunuyor. Ayrıca buradan aldığınız derslerle belki bir kitap bile yapabilirsiniz.

5-Youtube

Son site biraz şaşırtıcı gelebilir ancak Youtube, içerisinde barındırdığı milyarlarca video ile aynı zamanda birçok şeyi öğrenebilmek için de bir çevrimiçi okul. Youtube'a girerek, 'yeni başlayanlar için çizim dersleri' yazarsanız birçok güzel video ile karşılaşabilirsiniz.

Aslında hepimizin içinde olan bir yetenek resim yapmak. Kimimizde daha fazla kimimizde daha az ancak en azından artık telefonla konuşurken çizdiğiniz kağıtta daha güzel 'eserler' bırakabilirsiniz.