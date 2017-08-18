Coca-Cola, doğal ve güvenilir olmasının yanı sıra kalori içermeyecek ve içeceklerle karıştığında şekerle aynı tadı verecek bir bileşim bulana 1 milyon dolar ödül verecek.

Coca-Cola, bu zamana kadar hiçbir içecek şirketinin başaramadığı bir işi gerçekleştirmeyi hedefliyor: Yalnızca bilim insanlarının katılabileceği bir yarışmayla istedikleri bileşimin yapılması.

Şirket, bu içeceğin doğal olmasını, kalori içermemesini ve içecekler ya da gıdalarla karıştığında aynı tadı vermeye devam etmesini istiyor. Yalnız şirketin bir şartı var: Bileşimde şekerotu ve keşiş meyvesi bulunmayacak.

Coca-Cola’nın düzenlediği bu yarışma, şirketin dış basında “Herkül’ün başarabileceği zor görev” olarak da tanımlanan ve 4,8 trilyon dolarlık paketlenmiş gıda endüstrisinin yıllardır çözmeye çalıştığı sorunlardan birisi. Kısacası şirket, bu sorunu çözebilene 1 milyon dolar ödül verecek.

Şirket geçtiğimiz günlerde kutu kolaların tasarımında bir değişikliğe gitmiş, bir isim değişikliği yüzünden de çoğu kullanıcının kafasında soru işaretleri oluşturmuştu.