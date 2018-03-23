Küresel çapta en çok yatırımcıya sahip kripto para borsası Coinbase, herhangi bir ücret ödemeden sizi Ethereum zengini yapabilecek bir açık keşfetti. Bu açık kapatılsa da eğer fark edenler olduysa, kripto para milyoneri oldular.

Çalkantılı kripto para dünyasının en aktif platformlarından birisi Coinbase, her ay yaptığı bir hata ile gündeme geliyor. Şubat ayında büyük bir Bitcoin krizi atlatan şirketin yeni krizi ise ikinci en değerli kripto para birimi Ethereum üzerine oldu.

Oldukça garip bir şekilde ortaya çıkan hata, Hollanda asıllı finansal teknoloji şirketi VI tarafından keşfedildi. Geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıktığı düşünülen açıklar, uzun süre fark edilemediler. Bu açık, kullanıcıların hiç ücret ödemeden diledikleri kadar Ethereum sahibi olmalarını sağlıyordu.

Ocak ayının sonlarına doğru açığı fark eden Coinbase, Hollandalı şirkete 10.000 dolar ödül verdi. Açığı keşfeden şirketin açıklamasına göre hatanın çıkış noktası, Coinbase’in Ethereum akıllı sözleşmelerindeki bir kurulum eksikliğinden kaynaklandı. Hollandalı şirket, kendi çalışanlarına yıl başı hediyesi vermek için Coinbase’i kullanacaktı ve şans eseri bu hatayla karşılaştı. (Acaba hediye niyetine açığı keşfetmeden önce cüzdanları doldurdular mı?)

Coinbase üzerinden hesabınızdaki para yetersiz olsa dahi Ethereum almak istediğinizde, yazılım sizi bakiyeniz olmadığına dair uyarıyordu. Ancak dijital cüzdanınıza almak istediğiniz Ethereum miktarı geçiş yapıyordu. Yani alımların iptal edilmesi gerekirken, ücretsiz bir şekilde Ethereum sahibi olabiliyordunuz.

Coinbase, söz konusu açıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Bu vakte kadar ücretsiz Ethereum sahibi olan kullanıcıların tespiti şirket için kolay olsa da kimlerin durup dururken zengin oldukları henüz bilinmiyor.