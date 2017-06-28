CS:GO'ya Gelen Mod, Oyunu Absürt Bir Tekken'e Çeviriyor!

CS:GO için geliştirilen mod, yüzünüzü gülümsetecek cinsten. Oyunda bu sefer muhteşem tavukları kontrol edeceğiz.

Son yıllarda PC oyuncularından güç alan mod geliştiricilerinin sayısı hızla artmaya başladı. Koskoca Rockstar Games’e bile diz çöktüren mod geliştiricileri, oyunculardan aldıkları destekle yollarına devam ediyorlar.

Burada belirtmek gerekiyor ki, binlerce farklı mod yapımı var. Bu modların bazıları çok iyiyken bazılarının daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Sık sık yeni modları çıkan Counter Strike: Global Offensive’e yapılan yeni bir mod, oyunu Tekken parodisine çevirecek. Özel tim ve teröristin kapışmasını gördüğümüz oyunun modlu versiyonunda, savaşan karakterler biraz daha farklı. Tavukları kontrol ederek savaşacağımız Arcade platform sistemine sahip olacak tavuk modu, şu an geliştirilme aşamasında.

Yayınlanan yeni videoya göre tavukların şu an pek fazla hareket yapamadığını görüyoruz, ancak bunun dışında platform sistemi oturmuş gözüküyor. Tavuklar şu anda oturabiliyor ve lazerle ateş edebiliyor. Yakında yeni dövüş mekanikleri gelecek tavuk modunun, bütün gün yoğun tempoda dereceli maçlar yapan sizler için bir eğlence kaçışı olacağını düşünüyoruz.