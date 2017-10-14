Cyanogen Adını 'Cyngn' Yaparak Otonom Araç İşine Girdi!

Android ekosisteminde bir zamanların en popüler üçüncü parti ROM'u olan CyanogenMod'un sahibi Cyanogen Inc. adını değiştirerek otonom araç yazılımları işine girdi.

2013 yılında Steve Kondik ve bir çok CyanogenMod destekçisi bir araya gelerek Cyanogen Inc.'i kurmuşlardı. Kuruluş amacı olarak kendilerine Android'in en başarılı versiyonlarından biri olan CyanogenMod ROM'u profesyonel biçimde sürdürmeyi ve üreticilere yazılımlarını lisanslamayı seçmişlerdi.

Günler geçti ve yapılan bir kaç ölümcül hata sebebiyle Cyanogen, OnePlus'tan yediği darbeyle kendini sokakta buldu. Bunun ardından kısa bir süre sonra ise şirket dağıldı ve CyanogenMod'a son verildi. Şuan için benzer ekibin yine bağımsız olarak geliştirdiği LineageOS ise hala kullanıcılar arasında popüleritesini koruyor. Temmuz 2016 yıllarında uygulama geliştirme alanına yöneleceği söylentileri ortaya çıkan Cyanogen, bunları daha sonra yalanladı. Şubat ayında ise firma sessizce "Andrasta" adıyla yeniden doğdu. O zamandan geçen aya kadarki süre içinde bir zamanda ise firmanın "Cyngn" adıyla otonom makineler üzerinde çalışmaya başladığı doğrulandı. Firmanın yeni CEO'su ise Lior Tal oldu.

Recode'dan gelen rapora göre Cyngn, geçen ay California'da otonom araçlarını test etmek için bir izin aldı. Bu otonom araçlar arasında yükleyici gibi ağır iş makineleri yer alıyor. Eğer merak ediyorsanız söyleyelim, Android bu işlemlerin hiç bir yerinde bulunmuyor. Sonuca gelecek olursak, Android'in en iyi özel ROM'larını geliştirmek ve düzenlemek için kurulan şirket, şuan inşaat makinelerini otonom hale getirmek için çalışıyor. Vay be Cyanogen. Nereden nereye...