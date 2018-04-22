İnternette gezinirken eğlenebileceğiniz, eğlenmenin yanında daha çok rahat etmenizi sağlayacak 15 internet sitesini sizler için paylaştık.

Son yıllarda internetin ulaşabildiği insan sayısı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu kadar insanın internet aleminin içinde etkin rol oynaması normal olarak çok fazla sitenin ve içeriğin oluşmasını sağlıyor. Bu durum başta güzel bir şeymiş gibi görünse de, bir süre sonra internetin bir çöplük olduğunu anlıyoruz. Çok fazla bilginin dağınık bir şekilde yer aldığı internet, insanların kafasını karıştırıp hiç istemediği yerlere yönlendirebiliyor. Bugün sizlere zamanınızı iyi geçirmenizi sağlayacak 15 internet sitesi paylaşacağız. Bu internet sitelerinden beğendiklerinizi yer imlerinize eklemeyi unutmayın.

Odaklanmanıza yardımcı olacak müziklerin yer aldığı bu web sitesi, iş yaparken konsantre olmak istediğinizde özel frekanslarıyla daha az yorulmanızı sağlıyor.

Sunumlarınızı 3D seçeneğiyle çok farklı bir boyuta çıkaracak Prezi, öğrencilerin en çok tercih ettiği web siteleri arasında yer alıyor.

Noisli, kendiniz için en uygun atmosferi yaratmanızı sağlıyor. Yağmur sesi, rüzgar sesi, dalga sesi gibi onlarca farklı sesten istediklerinizi seçerek size en uygun atmosferi yakalamanız sağlanıyor. Kendinize uygun bir arka plan sesi oluşturduktan sonra tek yapmanız gereken arkanıza yaslanıp gözlerinizi kapatmak olacaktır.

Bilim insanları ve oyun tasarımcılarının ortak geliştirdiği bu beyin egzersizinin tadını çıkarabilirsiniz.

Çok sayıda örnek, kelime öbeği ve yüksek sesli seslendirme kalitesiyle yabancı dilini yükseltmek isteyenler için ayrıntılı bir sözlük olarak çalışıyor.

İş güç içindeyken makaleleri okuyamıyorsanız, Instapaper’a kaydederek müsait olduğunda tümüne ulaşabilirsiniz.

Dünyayı keşfetmeye karar verenler için rota planlama, konaklama maliyeti, yemek, benzin istasyonları gibi detayları karşınıza çıkaracaktır.

Wikipedi gibi, ancak ondan çok daha şık bir tasarımla bilgiye ulaşmanız sağlanıyor.

İnternet bağlantısının olmadığı zamanlarda en detaylı haritalardan biridir. Ayrıca mutlaka görülmesi gereken yerleri Maps.me aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Bir blog yazısı yazmanın en hızlı ve kolay yolu.

Resimdeki metni tanıyıp bunları düzenlenebilir bir biçime dönüştürebilir. Bazı durumlarda hayat kurtardığını belirtmek gerekiyor.

Fotoğraf üzerinde bir kolaj yapmak, parlaklığı veya rengi düzeltmek, resmi kırpmak gibi basit eylemlerde hızlı ve kolay bir editör olarak karşımıza çıkıyor.

En detaylı şehir istatistiklerinden biri. İstediğiniz şehri seçebilir ve bu şehirde yaşam, ulaşım, internet kalitesi, erkek ve kadın sayısı gibi pek çok parametreyi öğrenebilirsiniz.

Tunefind

TV dizileri ve filmlerde yer alan müzikleri hızlıca bulmanıza yarar. Müziğini merak ettiğiniz bölüme tıklayıp, bölümdeki şarkı ve müziklere ulaşabilirsiniz.