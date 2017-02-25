Danimarka Tamamen Rüzgar Enerjisinden Güç Alacak!

Danimarka, tüm ülkeni ihtiyacı olan elektriği sadece rüzgar enerjisiyle üretti. Nasıl mı? İşte detaylar!

Danimarka, geçtiğimiz Çarşamba günü ülkenin tüm ihtiyacını karşılayacak kadar elektriği sadece rüzgar enerjisiyle üretti. Bu bağlamda ülke toplamda 70 gigawatt/saat (GWh) elektriği kıyıya yakın olan rüzgardan, 27 GWh elektriği ise kıyıdan uzak kesimdeki ünitelerden elde etti.

Danimarka bu rekoru ilk defa kırmıyor. Daha önce de rüzgar enerjisiyle istatistikler alt üst edilmişti. 2015, Danimarka için bu konuda bir dönüm noktası oldu. 2015'in sonunda ülke, 5 GWh değerinden fazla enerji üretti. Ancak 2016 içerisinde Danimarka'daki rüzgar hızları düşük olduğundan üretilen elektrik de fazla olmadı. Ülkede kullanılan elektriğin yalnızca %37'si rüzgar enerjisinden sağlanabildi.

2017 ise bunun aksine hızlı başladı. MHI Vestas Offshore'un yeni 9 MW'lık rüzgar türbinini Österild'de denemesi sonucunda 24 saatte üretilen elektrik miktarında bir rekor kırıldı. Umarız üç tarafı denizlerle çevrili ve coğrafyası sebebiyle çok fazla rüzgara ve güneş ışığına sahip ülkemizde de bu tip geri dönüştürülebilir enerji projeleri bu denli güçlü ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlar.