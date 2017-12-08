Dark Souls’un Geliştiricilerinden Yeni Oyun Geliyor

Dark Souls serisi ile kalbimizde yer edinen FromSoftware, sadece sesiyle bile işkence edecek yeni oyunu için kısa bir video paylaştı.

Dünyanın en zor oyunlarından birisi olarak gösterilen Dark Souls serisinin geliştiricisi FromSoftware, dün düzenlenen The Game Awards’da boy gösterdi. Firmanın yayınladığı yaklaşık 30 saniye süren teaser'da, bir kemiğin pek de hoş olmayan bir işkence yöntemine maruz kaldığını görüyoruz. Son derece kasvetli ve ne olduğu anlaşılmayan teaser’ın hangi oyuna ait olduğu şu anda bilinmiyor.

FromSoftware, oyun hakkında “isim” dahil hiçbir bilgi vermedi. Bu yüzden insanlar çeşitli tahminler yürütmek zorunda kaldılar. FromSoftware’in yeni projesi Bloodborne’un devam oyunu olabileceğini söyleyen pek çok insan bulunuyor. Bunun dışındaki diğer iddia ise 1998 yapımı Shadow Tower olduğu yönünde.

Dark Souls gibi son derece zor ve boss savaşları ile hafızamıza kazınan bir serinin ardından geliştirici ekibin nasıl bir oyunla karşımıza çıkacağı büyük merak konusu oldu. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek PlayStation Experience’de karşımıza çıkması beklenen oyun burada da bu şekilde gizemli davranmayı seçerse, 2018 yaz döneminde gerçekleşecek E3 2018’e kadar beklememiz gerekebilir.

Eğer FromSoftware oyunlarına ilginiz varsa, bu kısa videonun hangi oyunu çağrıştırdığını tahmin edebilirsiniz. Sizce, eski bir oyunun devamı mı, yoksa yepyeni bir seri mi? Yorumlarınızı bekliyorum.