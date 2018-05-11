Deadpool'un devam filmini izleme şansına erişenler, Twitter'dan yorumlarını paylaştılar. Biz de yorumların bir kısmını sizler için derledik.

Deadpool'un ilk filmi gayet güzeldi. Ancak çoğunluğun aksine, filmin gişe başarısının hakkını kalitesiyle çok da vermediğini düşünüyorum. Evet komikti, eğlenceli bir filmdi. Buna karşın zaten klişeye tepki olarak doğmuş bir karakter için biraz fazla klişe değil miydi sizce de?

Neyse efendim, Deadpool 2 bugün itibarı ile basından bir takım kişi için gösterime sunuldu. Filmi izleyen bir takım şanslı kitle de Twitter üzerinden filme dair yorumlarını paylaştılar. Özellikle benim gibi ilk filmi çok da başarılı bulmayanların bile büyük beğenisini kazanmış olduğunu görebiliyoruz. Vakit kaybetmeden yorumlara geçelim dilerseniz.

"Deadpool 2'yi ilk filmden çok daha fazla sevdim. Daha zeki, daha eğlenceli ve %100 Ricky Baker!"

"İlk filmi sevmemiştim. Deadpool 2 beni adeta yerlere serdi. Film sonu jeneriği de benim en favori kapanış jeneriğim oldu!"

"Deadpool 2, Infinity War'dan daha iyi!"

"Evet, Deadpool 2 mükemmel bir devam filmi. İlk filmde sevilen her şeyi ikiye katlıyor ve ilk filmdeki bir takım aksaklıkları da gideriyor. İzlerken izleyici kahkahalara boğuldu. Başarılı aksiyon ve fantastik bi uyarlama."