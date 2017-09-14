Devasa Mod: GTA 5'e Londra Haritası Ekleniyor!

GTA 5'e gelecek en büyük modlardan birisi duyuruldu. "Project London" ismi ile geliştirilen modla birlikte oyuna Londra haritası eklenecek.

2013’te yayınlandığından beri her tür sistemin karşılaştırması olarak hayatımızda yer alan Grand Theft Auto V, sonunda herkesin beğenisini kazanacak bir mod yapımı ile karşı karşıya.

Dünyanın en iyi açık dünya oyunlarından birisi olarak kabul edilen oyuna devasa bir harita yapılıyor. GTA 6’da Londra’ya gelecek gibi pek çok söylentiyi duymuşsunuzdur. Belki GTA 6 Londra’ya gelmeyecek, ancak GTA 5 için Londra haritası tasarlanıyor.

Aradan geçen 4 yılın ardından insanları oyunda tutan tek şey GTA Online oluyor. GTA Online’ın da son yıllarda düşüşe geçtiğini söylemek gerekiyor. PC oyuncuları ise biraz daha rahatlar. Oyun modları sayesinde GTA 5’in çok farklı yönlerini keşfederek ilk günkü heyecanı yaşamaya devam edebiliyorlar.

“Project London” ismiyle çıkacak GTA 5 modu Londra’dan ilham alınarak tasarlanacak. Polis arabaları, araziler, yollar ve çok daha fazlası Londra’ya uygun hale getirilmiş durumda, ancak daha yapacak çok iş var. Modun geliştiricilerinden Kieran Merrilees’in PC Gamer’a verdiği röportajda, sadece yolların 210 saat uğraşılarak yapıldığını belirtildi.

Radds Modding ve Albo 1125 ortaklığında gerçekleşen mod, Wembley Stadyumu'nu, birkaç hastaneyi, metro istasyonlarını ve acil durum araçlarını tamamlamış durumda. Tüm bunlara rağmen koskoca bir Londra haritası için önlerinde çok fazla yol var diyebiliriz.

Modun ne zaman tamamlanacağı henüz kesin değil, ancak önümüzdeki yıl içerisinde yayınlanacağını umuyorum.