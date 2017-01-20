Devlerin Kapışması: Tesla Model S P100D, Faraday Future FF 91'e Karşı!

0-100 km testinde Tesla Model S P100D, Ludicrous Plus modda Faraday Future’ın FF 91’ini kıl payı geçti.

Bu ayın başında Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2017’de piyasaya süreceği ilk elektrikli aracı FF 91’i tanıtan Faraday Future, aracının 0-100 km’ye Tesla Model X P100D’den (Ludicrous modda) daha kısa sürede çıkabildiğini iddia etmişti. Faraday Future’ın iddiasına göre FF 91, 0-100 km’ye yaklaşık olarak 2,475 saniyede çıkıyordu.

Youtube’daki Tesla Racing Channel da, Ludicrous Plus moddaki Tesla Model S P100D ile FF 91’in süresini egale etmeye çalıştı. Bu testte Tesla’nın 0-100 km süresi ise ilginç bir şekilde 2,474 oldu. Yani Tesla, FF 91’i saniyenin binde biri farkla geçmeyi başardı. Bu oldukça küçük bir fark olmakla birlikte, rakibinin aksine FF 91’in henüz piyasaya sürülmemiş bir araç olduğunu belirtelim.

Elon Musk, Tesla’nın bir üretim modelinde ulaştığı 2,423 saniyelik 0-100 km süresini daha da aşağıya çekebileceğine düşünüyor. Buna karşılık, daha önce bir Tesla Model S’in yarış versiyonunun 2,105 saniyeden 0-100 km’ye çıktığı açıklanmıştı.