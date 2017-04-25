AMD son bir yılda yaptığı atakla rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Uyguladığı fiyat-performans politikasıyla gönüllerde taht kuracak yeni amirali 1080 Ti'ye kök söktürecek.

Yılların çekişmesi AMD ve NVIDIA cephesinde yakın siper savaşı gibi devam ediyor. Kırmızı ve Yeşil takımlar şeklinde sürekli tatbikat halinde olan firmalar, en yeni “savaş” teknolojilerini kullanmaktan ve acımadan rakibe vurmaktan hiç çekinmiyor.

AMD'nin dört gözle beklenen Radeon RX Vega serisi ekran kartlarının performansıyla ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Kırmızı takıma göre Radeon RX Vega, NVIDIA tabanlı grafik kartlarına karşı çok rekabetçi olacak.

AMD Radeon RX Vega Performansı GTX 1080 Ti ve Titan Xp performansına göre aslında muhteşem sonuçlar vermesi muhtemel. AMD'nin pazarlama müdürü Don Waligroski bir etkinlik oturumunda, Ryzen ve Vega tabanlı grafik kartlarının performansıyla ilginç bir tartışma konusu yaptı: AMD temsilcisi, kartın dahili olarak test edildiğini ve karşılaştıkları performansın rekabette fazlasıyla üstünlük sağlayacağını belirtiyor.

Vega, AMD'nin Radeon R9 Fury X'ten bu yana gittikçe kalabalıklaşan hayran kitlesi tarafından da bekleniyor. Radeon R9 Fury X iki yıl önce piyasaya sürülmüş ve birçok kullanıcı artık yeni bir yüksek seviye grafik işlemcisi bekliyordu.

Waligroski, Radeon RX Vega grafik kartının GTX 1080 kadar hızlı olduğuna yönelik söylentileri doğruladı hatta beklenenden çok daha yüksek bir fark olacağını da dile getirdi. NVIDIA cephesinde ise Titan Xp, 1080 Ti'ye kıyasla daha hızlı olmasına rağmen arada çok büyük bir fark bulunmuyor. Bu minvalde AMD’nin amiral gemisini bir önceki modele kıyasla daha iyi geliştirdiğini söylemek mümkün. Böylece 1080 Ti kartına rakip olacak ve daha düşük fiyatla satışa sunulacak bir AMD performansı görebiliriz.

AMD Radeon RX Vega 10 Ekran Kartı Özellikleri Neler?

AMD'nin üst düzey Vega 10 GPU'su tüketicilere 2017 yılının ilk yarısında satışa sunulacak. Çip, erken hesaplamalardan 500 mm2'nin üstünde bir boyuta sahip ve 8 GB'a kadar iki adet HBM2 yığını içeriyor. Ayrıca son üründe 4 GB ve 8 GB HBM iki seçenek mevcut olacak.

Grafik yongası, NCU (Next Compute Engine) tasarımına dayanan en son 14nm’lik GFX9 çekirdek mimarisini kullanacak. AMD Vega 11 GPU'ları GDDR5 şeklinde gelirken, bu ay Vega 10’ların tam kapasite üretimine başlanacak. Fiyatları ise 500 dolar seviyesinde olacak.

Önümüzdeki aylarda hakkında daha detaylı bilgiler elde edeceğimiz kartlarının ülkemizde hangi fiyatlarla satılacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.