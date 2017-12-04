Samsung Galaxy S9, 2018'de Dex Pad'le Birlikte Gelebilir!

Samsung, DeX istasyonunun yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Samsung'un kablosuz şarj istasyonu da olan ve destekleyen cihazları bir masaüstü bilgisayara çeviren DeX Station'ın ikinci nesil sürümü DeX Pad bir stantdan çok bir yuva şeklinde olacağı söyleniyor.

GalaxyClub raporuna göre DeX Pad olarak piyasaya çıkarılacak ürünün rengi yine siyah olacak ve Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile birlikte kullanılabilecek. İsminin neden DeX Station yerine, DeX Ped olarak değiştirileceği konusunda ise; yeni DeX’lerin Android Oreo ile bağlı telefonun ekranında fare olarak kullanılabilecek olmasından geldiği belirtildi. Bu da yeni dizaynın, bizi fare taşımaktan kurtaracağı anlamına geliyor.

Samsung S9 ve S9+ modelleriyle birlikte tanıtılması beklenen Dex Ped’in, USB (Type-C) ile gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. .