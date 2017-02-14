İnternet sitelerinin, birden fazla tarayıcı kullanan ziyaretçileri tanımlamasını sağlayan yeni bir yöntem geliştirildi. Şimdiye dek ziyaretçiler, sadece tek bir tarayıcı üzerinde takip edilebiliyordu.

Araştırmacılar, kısa bir süre önce internet sitelerinin, ziyaretçileri iki ya da daha fazla sayıda internet tarayıcısı kullansalar bile onları takip etmelerini sağlayan ilk güvenilir yöntemi geliştirdi. Bu yöntem, tarayıcılarının arkalarında bıraktıkları dijital parmak izlerine bağlı olarak ziyaretçilerini izleyen internet sitelerine karşı en önemli savunmanın yok olmasına neden oluyor.

Gelişmiş parmak izi kontrolü yöntemleri, internet tarayıcılarını varsayılan ya da yaygın olarak kullanılan ayarlarla kullandıklarında kullanıcıları tanımlamada son derece etkili. Şimdiye kadar izleme, sadece tek bir internet tarayıcısıyla sınırlıydı. Bu sınırlama, Google Chrome ya da Microsoft Edge’teki bir parmak izinin, aynı bilgisayar üzerindeki Mozilla Firefox tarafından bırakılan bir parmak iziyle birleştirilmesini imkansız kılıyordu. “İşletim Sistemi ve Donanım Seviyesi Özellikler Aracılığıyla İnternet Tarayıcısı Parmak İzi Kontrolü” başlıklı araştırmada özetlenen bu yeni yöntem ise, sadece çoklu internet tarayıcıları üzerinde çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda önceki tek internet tarayıcısı üzerinden parmak izi kontrolü yöntemine göre de daha doğru sonuçlar veriyor.

Bu yeni izleme yöntemi, ziyaretçiler metin okuma ya da video görüntüleme gibi belirli görevler üzerine yoğunlaşırken arka planda hızlı bir şekilde çalışabilecek kadar kompakt olan JavaScript koduna dayanıyor. Üç aylık bir süre boyunca 1.903 kullanıcıdan toplamda 3.615 parmak izi toplanarak gerçekleştirilen testte, bu yeni yöntem kullanıcıların %99,2’sini tanımlamayı başardı. Karşılaştırmak gerekirse, AmIUnique olarak adlandırılan tek tarayıcı üzerinde parmak izi kontrolü yöntemi %90.8’lik bir başarı yüzdesine sahipti.