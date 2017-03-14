BBDK tarafından tüm kredi kartları internetten alışverişe kapatılması, kullanmak isteyenlerin ise ayrıca bankalara talimat vermesi gerekmesine dair karar alındı.

Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerine kurallar koyan BBDK, ya da uzun adıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, aldığı karar ile internet alışverişi noktasında birçok kişinin anlık sorun yaşamasına sebebiyet verecek gibi duruyor.

Aldığı karara göre tüm kredi kartlarının internetten alışverişe kapatılmasını talep eden BBDK, tüm bankalara bu isteğini iletti. Bundan sonraki çıkartılacak kartlar da dahil olmak üzere şu anda aktif kullanımda gözüken tüm kartlar için verilen bu kararı toplamda 176 milyon kredi kartını kapsıyor olacak.

Bundan sonraki süreçte kartını internetten alışverişe açmak isteyen kullanıcılar tek tek banka ile iletişime geçerek internetten alışverişe açılmasını isteyecekler. Daha önceden onay vererek e-ticarete açılmış olan kartların da dahil olmasının sebebi tamamen güvenlik.

Günümüzde 176 milyon kredi kartı olmasına rağmen bunun elbette bir kısmı hiç e-ticarette kullanılmadı bile. Ancak gerek yanlış ve bilgisiz kullanım, gerekse dolandırıcılık sonucunda hiç olmadık yerlerden kesilen ya da çalınan paralar sebebiyle birçok borç sorunu yaşayan vatandaşı koruma için alınan bu karar neticesinde 17 Ağustos’ta tüm kartlar e-ticarete kapatılacak.

17 Ağustos sonrasında tekrar kullanıma açmak ve internetten alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar ise bankalarının şube ya da müşteri hizmetleri ile görüşerek tekrar bu özelliği kullanabilecekler. Ayrıca yeni verilen tüm kredi kartlarında da müşteri istemediği sürece e-alışveriş sistemi kapalı olacak.