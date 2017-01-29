Diş fırçası her gün ya da günde birkaç defa kullandığımız bir eşyamız. Peki onu nasıl daha pratik kullanabiliriz? Diş fırçasının, diş fırçalamanın dışında hangi işlevlerinden yararlanabiliriz?

Diş fırçası her gün kullandığımız, sağlıklı dişlere sahip olmak için kullanmak zorunda da olduğumuz bir araç. Bu küçük aracın aslında nasıl daha verimli kullanılabileceğini veya dişimizi fırçalamaktan başka nerelerde kullanılabileceğini hiç düşündünüz mü?

Gazlı içeceklerin pet şişe kapaklarını, diş fırçasını tutabilecek şekilde iki tarafından birer dikdörtgen çıkacak şekilde falçata ile kesebiliriz. Arka yüzeyini, 404 tutkal veya bir silikon tabanca yardımı ile istediğimiz yere monte edebilir; böylece bir diş fırçası askısına sahip olabiliriz. Bunun yerine ise, baş kısmına ufak mandallardan birini tutturabilir ve durmasını istediğimiz yere baş kısmı değmeden bırakabiliriz.

Diş fırçalarıyla dişlerimizi temizlemekten ötesini de yapabiliriz. Onunla cep telefonumuzun şarj girişini, hoparlörünü tozlara karşı temizleyebiliriz. Klavyemizin tuş aralıklarından touchpad’ine dek ufak tefek kirleri etkili bir şekilde temizleyecek duruma getirebiliriz. Ayrıca spor ayakkabıların alt kısımlarında biriken kirleri temizlemeye de birebir. Baş kısmını keserek ortasından çivi geçirip bir servomotora takarsak bu işlemleri daha da güçlü bir şekilde yapabiliriz. Aşağıdaki videoda, bunları nasıl yapabileceğiniz tek tek gösterilmiş.