iPhone'larda Dışarıda Yapılan Tamir, Garantiyi Bozmayacak

Apple, iPhone'lar için yeni bir garanti politikasına geçiyor. Artık dışarıda değiştirilen iPhone ekranları, garantiyi bozmayacak. İşte detaylar!

Apple, garanti kapsamındaki cihazlardaki garanti politikasında bir değişikliğe gitti. Eskiden, eğer telefonunuzun ekranı yetkili Apple servisinde değişmediyse, telefonunuz tamamen garanti dışı kalıyordu. Bu durum artık değişti ve kullanıcılar biraz daha rahatladı.

Eğer değişen ekran telefonunuzda başka bir parçayı bozmadıysa, sıkıntı yok, diğer parçaların garantisi devam ediyor. Ancak aksi takdirde telefon garanti dışı kalıyor ve kullanıcıya ücret yansıtılıyor. Yine aynı şekilde, dışarıdan değiştirilen ekran sorunluysa eğer, yine kullanıcı hatası olarak değerlendiriliyor. Kullanıcının üçüncü parti bileşenin Apple bileşeniyle değiştirilmesini istemesi durumunda da yine ödeme yapılması gerekiyor.

Apple bu konuda kullanıcıları her halukarda yetkili servisleri kullanmaya çağırsa da bir parça yüzünden tüm telefonu artık garanti dışı bırakmıyor olması gayet güzel bir yaklaşım.