Disney, Star Wars: Rivals isimli aksiyon-yarış temalı oyunu duyurdu. Online mekanikleri olan oyun, ücretsiz olarak yayınlanacak.

Disney, Star Wars’u Lucas Film’den satın aldığından beri, efsane markayı her alanda olabildiğince sömürmeye devam ediyor. Orijinal seri, spin-off projeleri, PC ve konsol oyunları derken, şimdi de mobil oyunlar için yeni bir Star Wars geliyor. Disney, Star Wars’un mobil cihazlara özel olarak çıkan gerçek zamanlı aksiyon-yarış oyunu Star Wars: Rivals’ı yayınladığını duyurdu.

Oyun, şu anda Star Wars Battlefront 2 ile benzer bir sistem üzerinde kurulmuş gibi gözüküyor. Online mekanikleri olan oyun, çapraz platform desteği ile PvP yarışlar yapmanıza olanak tanıyor. Oyun tarzınızı belirleyecek kahramanları oyun içerisinde değiş tokuş ederek kullanabilirsiniz. Elbette bunu yapmanız için öncelikle kahramanların kilidini açmanız gerekiyor. Bir kahraman ne kadar nadirse, sahada o kadar iyi performans gösterir. Bu yüzden kahramanlar arasında bir eşitlik olmadığını söyleyebiliriz.

Arena Leagues devam ettiği sürece Princess Lei, Poe Dameron ve Lando Calrissian gibi simgesel karakterler dahil olmak üzere pek çok karakterin kilidini açabilirsiniz.

Tüm karakterlerin Darth Vader’ın Force Choke’u veya Han Solo’nun DL-44’ü olduğu gibi oyuncuların zamanla öğrenebilecekleri kendilerine has özellikleri bulunuyor. Bu yüzden her karakteri daha farklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Star Wars: Rebel, ücretsiz olarak satışa sunulacak, ancak uygulama içi alışveriş kısmı da bulunacak. Buradaki fiyatlar 4.99 dolar ila 99.99 dolar arasında değişecek. Oyuna ön kayıt yaptıran Android kullanıcılarının özel bir bonus kazanacağını da hatırlatalım. Oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor, ancak ön kayıt yaptırarak oyun çıktığında haberdar olabilirsiniz.