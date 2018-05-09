Geleceğin Marvel Sinematik Evreni Daha Büyük Olacak

Çizgi sinema evreninin öncülerinden olan Disney'in CEO'su, Marvel sinematik evreninin daha çok genişleyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 3.'sü çıkan Avengers, Marvel sinematik evreninin giderek büyüdüğüne bir kanıttı. Peki Marvel, bu filmle zirvede bırakacak mı? Tabi ki hayır, film evreni giderek genişleyecek ve gelişecek. Bu gelişimin ardında Marvel'ın Disney'den aldığı güç olacak.

Disney'in CEO'su Bob Iger, Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğini tartışırken, Disney ve Marvel Stüdyoları'nın, sonraki filmlerde de işbirliği içinde olacağını söyledi. Iger: "Marvel ekibiyle düzenli olarak görüşüyoruz ve önümüzdeki on yıl içinde bizi ileriye götürecek olan Marvel filmlerini şimdiden tartışmaya başladık. Avengers'tan daha büyük bir evreni, Marvel ekibiyle yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Henüz filmlerde ortaya çıkmamış birçok Marvel karakteri var. Marvel bu karakterleri kullanmak isterse, bu durum evreni daha da büyütecektir. Pek çok kişi, evrenin 2019'da çıkacak son Avengers filmiyle biteceğini düşünüyor, ancak Disney'e göre, asıl olay şimdi başlıyor.