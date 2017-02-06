İnternet alemi açısından adeta "bir devir kapandı" diyebileceğimiz bir olay.

Bugün internetten dizi, film izleyenler için kara bir gün diyebiliriz. Yıllardır internet aleminde aktif olarak rol alan ve 'altyazı' denildiğinde ilk akla gelen Divxplanet (Altyazi.org) artık yok.

2014 yılında yoluna 'altyazi.org' ismi ile devam edeceğini duyuran Divxplanet, resmi Twitter hesabından yapılan bir açıklama ile faaliyetlerini resmen durdurduğunu duyurdu.

Son olarak 1 Şubat tarihinde siteye bir süre erişim problemi yaşanmıştı. Sonrasındaki süreçte neler oldu, ekibi böyle bir karar almaya iten nedir bilemiyoruz. Henüz bir açıklama da gelmiş değil.

Fakat artık bir dizi ya da film izlemeden önce "altyazısını her türlü Divxplanet buluruz yaa" rahatlığı olmayacak. Zaten açıklamanın ardından da kontrol ettiğimizde siteye hiçbir şekilde erişim yapılamadığını görmekteyiz.

İnternet kullanıcıları için önemli bir devir kapandı da diyebiliriz.