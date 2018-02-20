Üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen dizel motorlu Honda Civic Sedan'ın tanıtımı gerçekleşti. Aracın fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Japon otomotiv devi Honda’nın Türkiye’de üretilen dizel motorlu Civic Sedan’ları, Antalya’da gerçekleştirilen basın etkinliği ile tanıtıldı. Son derece sessiz çalışan dizel motorlu Civic Sedan’lar, konu performansa geldiğinde ise benzinli modellerden aşağı kalmıyorlar.

1.6 litrelik motora sahip olan Civic Sedan, 4.000 d/d'da 120 beygir güç, 2.000 d/d'da ise 300 Nm tork üretebiliyor. 100 kilometrede ortalama 3.2 litre dizel yakıt tüketen motorun karbondioksit emisyonu ise 100 kilometrede yalnızca 91 gram.

Dizel motorlu Civic Sedan modellerinin ilk olarak sadece 6 ileri vitesli manuel şanzımanlı versiyonları satışa sunulacak. 9 ileri vitesli ve otomatik şanzımanlı versiyonların satışları ise hatchback gövde seçeneği ile birlikte Temmuz ayında başlayacak.

İki farklı donanım paketi olan Dizel motorlu Honda Civic Sedan’ın ‘Elegance’ donanım paketi 121.000 TL’den başlayan fiyatlarla sürücülerle buluşurken, ‘Executive’ paketi 130.000 TL’den başlayan fiyatlarla galerilerdeki yerini alacak.