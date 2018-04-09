İspanyol otomobil markası Seat'ın Arona modeli, dizel motor seçeneği ile Türkiye'de satışa çıktı. Sürücülere sunduğu konfor ve sürüş destek sistemleri ile ön plana çıkan araç, 135 bin TL baz fiyata sahip.

Geride bıraktığımız yılın sonlarında global lansmanı yapılan ve yalnızca benzinli motor seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulmuş olan İspanyol otomobil üreticisi Seat’ın kompakt crossover modeli Arona, nihayet dizel motorlu versiyonu ile de ülkemizde satışa sunuldu. Style ve Xcellence donanım seçenekleri ile satışa sunulan dizel motorlu Arona, 95 beygir gücündeki 1.6 TDI otomatik versiyonu ile yetkili satıcılardaki yerini aldı.

Geniş ve konforlu iç mekanı, düşük yakıt tüketimli ve verimli motor seçenekleri ile dikkat çeken dizel motorlu Arona, ayrıca Ön Bölge Asistanı, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi, İkincil Çarpışma Freni gibi üst segment araçlarda yaygın olarak bulunan sürüş destek sistemleri ile sürücülere çok daha güvenli ve konforlu bir sürüş hissi sunuyor.

Style versiyonunda LED gündüz sürüş farları, LED stoplar, arka park sensörü, ön bölge asistanı, 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, dönüşe duyarlı ön sis farları, siyah tavan rayları gibi özellikler sunan Arona, Xcellence donanım seçeneğinde ise Style versiyonundaki özelliklere ek olarak anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi (KESSY), 8 inç dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi, full link, krom tavan rayları, krom yan cam çerçevesi, çift renkli ambiyans aydınlatmaları özellikleri sunuyor.

Şık ve kompakt tasarımı ile hem şehir içi trafikte hem de uzun yolda keyifli bir sürüş vaat eden yeni dizel motorlu Arona’nın Style donanım seçeneği için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 135.000 TL olarak belirlenirken, Xcellence donanım seçeneği için başlangıç fiyatı 153.000 TL olarak belirlenmiş durumda.