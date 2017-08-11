Game of Thrones'un Bu Karakterinden Herkes Nefret Ediyor!

Game of Thrones'un sevilen karakteri Bronn, son bölümde yaptığı hareketten sonra gerçek hayattaki insanlardan da tepki çekmeye başladı.

Bu yazımız baştan sona Game of Thrones’un 7. Sezon 4. bölümü hakkında spoiler içermektedir. O yüzden diziyi izlemediyseniz, izledikten sonra yazıyı okumanızı öneriyoruz.

Game of Thrones’un 'en ölmeyen' karakterlerinden Bronn, geçtiğimiz bölümde ejderhayı vurarak ününe ün katmayı başardı. Bu hamlesi ile birçok kişinin nefretini de kazanan Bronn, gerçek hayatında da tepkiler çektiğini belirtti. Başarılı oyuncu Jerome Flynn tarafından canlandırılan Bronn karakteri, “The Spoils of War” bölümünde devasa ejderhayı gökyüzünde vurduğundan beri pek hoş karşılanmıyormuş.

Flynn’ın yaptığı açıklamada, “İzlerken şaşırdım. Bu diziye haftalar harcadım, ancak koltuğumun kenarında diziyi izlerken gerçekten çiviliyorlarmış dedim” dedi.

Bu sahneyi izlemenin harika olduğunu, ancak sonrasında bazı sıkıntılar yaşamaya başladığını söyleyen Flynn, “Söylemeliyim ki, savaş sahnesi yayınlandığı günden beri pek popüler değilim. Postacım bile konuşmak istemiyor, çünkü ejderhayı vurdum” dedi.

İnsanlar dizi karakterleri ile özdeşleştiğinden beri bu tarz tepkiler veriyorlar. Normalde Flynn’ın yaptığı tek hamle yüzlerce Lannister askerini kurtarmıştı ve bu yüzden cesareti şarkılara konu olmalıydı. Bunun yerine bir ejderhayı vurduğu için tepkiler çekiyor.

Dizinin bu sahnesi hakkında da bilgi veren Flynn, “evet o şeyi vurdum, dizinin ve eğitimin parçasıydı, bu dizideki her şey daha fazla otantik yapılmaya çalışılıyor” dedi.

Bronn karakterinin sezon sonuna kadar dayanıp dayanmayacağını sorusu üzerine, “Bence bu durum Bronn’a bağlı. Gerçekten öfkeliysen Drogon’a ateş edersin, belki de etmezsin” dedi. Peki, sizce Bronn’un Drogon’u vurması kendisi için ne gibi sonuçlar doğuracak.