12 Kişiyi Öldüren Seri Katil, Soyağacı Sitesiyle Yakalandı!

Joseph James DeAngelo, 1970 ve 1980 yılları arasında 12 kişiyi öldürdü ve 45 kadına tecavüz etti. 24 Nisan 2018’de yakalanan azılı suçlu, DNA verilerine göre soyağacı listeleyen bir internet sitesi sayesinde ele geçirildi.

23andMe ve Ancestry gibi hizmetler sayesinde başta ABD olmak üzere pek çok ülkedeki insanların DNA verilerine dayalı soyağaçları ortaya çıkartılıyor. Son yıllarda popüler olan bu hizmetler, kolluk kuvvetleri tarafından kullanılınca oldukça ilginç vakaları ortaya çıkartmaya başladı.

1970 ve 1980 yılları arasında 12 kişiyi öldüren ve 45 kadına tecavüz ettiği tespit edilen bir suçlu da bu sitelerdeki hizmetler sayesinde yakayı ele verdi.

Katilin bir suç mahalinde bıraktığı ve polisin elinde tutulan kan örneklerini analiz edip, söz konusu soyağacı hizmetlerinde tarayan araştırmacılar, katili elleriyle koymuş gibi yakalattılar. Söz konunu araştırmada kullanılan sitenin hangi servis olduğu ise soruşturma kapsamında olması sebebiyle gizli tutuluyor.

Katilin yakalandığı ABD kenti Sacramento’nun Bölge Savcılığı Ofisi, “Bee” lakaplı bu katilin bütün hikayesini doğruladı. Soruşturmayı yürüten savcılar basına daha fazla detay vermekten kaçınırlarken, verilerin güvenliğine ilişkin bir görüş belirtmediler. DNA verileriyle soyağaçlarını ortaya çıkartan 23andMe ve Ancestry sitelerinin sözcüleri ise bu soruşturmaların bir parçası olmadıklarını belirttiler.

Facebook ile birlikte ortaya çıkan Cambirdge Analytica skandalından sonra dünya, yeni bir veri gizliliği krizinin eşiğinde. Teknolojinin suçluların yakalanması açısından kullanılmasına bir sorun yok, ancak kötü niyetli oluşumların böyle hizmetler sayesinde çok ciddi senaryolara neden olabileceği söylenebilir.