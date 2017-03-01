DNA Molekülleri Süper Hızlı Bilgisayarlar İçin Kullanılacak!

İngiltere’de bulunan Manchester Üniversitesi araştırmacıları geleceğin süper hızlı bilgisayarlara şöyle bakıyor: “Çalıştıkça Gelişen Modeller”

İngiltere’de bulunan Manchester Üniversitesi araştırmacıları geleceğin süper hızlı bilgisayarları geliştirmek amacıyla DNA molekülleri kullanacaklarını açıkladı. Üniversitenin profesörlerinden Ross D. King ve ekibi yaptıkları geniş çaplı mühendislik fizibilitesi sonucunda “Nondeterministic Universal Turing Machine - NUTM” (yani Kararsız ve Evrensel Turing Makinesi) adlı bir çalışma yayınladı.

Son yıllarda hem bizim kullandığımız elektronik bilgisayarlar hem de istihbarat, güvenlik ve fizik araştırmaları için kullanılan kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri ne kadar iyi anlaşılmış durumda. Söz konusu ekibin çalışması ise DNA moleküllelerini kullanan NUTM bilgisayarın mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Konuyu daha iyi anlamak için Prof. Ross D. King’in açıklamalarına bakalım;

“Bir labirrentte bulunan bilgisayar çıkış yolunu arıyor ve sonunda sağa ya da sola gideceği bir yol ayrımna geliyor. Bu noktada bilgisayarın tek bir yolu seçip o yoldan sonuca ulaşması gerek. Ancak yeni nesil bilgisayarlar bu noktada kendini çoğaltarak her iki yola da gidebilir böylece sonuca daha çabuk ulaşmış olur” diyor.

Bildiğimiz gibi elektronik bilgisayarlarda sabit sayıda yonga bulunur ve çoğaltılması mümkün değildir. Açıklamasına devam eden Prof. King:

“Normalde bilgisayarlarda kullanılan silikon yongalar yerine yeni nesil NUTM bilgisayarlarda DNA modüllerini kullandığımız için bu mümkündür. Kuantum bilgisayarların girdikleri labirentte bir simetri varsa gene iki yola çoğalarak giderler. Bunu yaptıklarında ise çözmeleri gereken diğer labirentlerde çoğalamazlar ve dolayısı ile bu durum onları sınırlandırır.”

Her yerde süper hızlı bilgisayarlar kullanılabilir duruma gelecek

“Ayrıca DNA molekülleri çok küçük oldukları için dünyadaki tüm akıllı cihazların işlemcilerinde ve elektronik bilgisayarlarda kullanılabilir olacak. Çok çok daha az enerjiye ihtiyaç duyacağından, hemen hemen her yerde süper hızlı bilgisayarlar kullanılabilir duruma gelecek.”

Bildiğimiz tüm elektronik sistemler sadece 0 ve 1 olarak farklı iki seçenek sunarlar. Ancak DNA molekülünde A(Adenin) - G(Guanin) - S (Sitozin - T(Timin) olmak üzere dört farklı biyolojik molekül mevcut. Kendini çoğaltabilme özelliğine sahip olan DNA moleküllerinin yeni bilgisayarlarda kullanılmaya başlaması belkide ileride Matrix filmindeki yapay zekayı deneyimleme fırsatını sunabilir.