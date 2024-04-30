Instagram, Reels’ın öneri algoritmasında büyük değişiklikler yapacağını duyurdu. Bu değişiklikler, az takipçili hesapların ve orijinal içerik üreticilerinin daha fazla önerilmesini sağlayacak ve tüm üreticilere “eşit” bir ortam sunacak.

Instagram, bugün paylaşılan bir blog gönderisiyle öneri algoritmasında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Şirket, küçük ve orijinal içerik üreticileri tarafından oluşturulan içeriklerin artık daha fazla öne çıkarılacağını ifade etti.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren şirket, normalde takipçi sayısı fazla olan üreticilerin platformda daha fazla etkileşim almasını sağlıyordu. Bu nedenle de daha küçük çaplı üreticiler, algoritmanın etkileşimlerini düşürdüğü konusunda şikâyetçiydi. Yeni değişiklikler bunu çözmeyi amaçlıyor.

Tüm içerik üreticilerine eşitlik sağlanacak

Instagram’ın sadece Reels tarafını kapsayan bu algoritma değişiklikleri konusunda çok fazla detay paylaşılmadı. Ancak şirketin aktardığına göre daha fazla takipçisi olan hesaplara öncelik verilmeyecek. Bunun yerine orijinal içeriklere odaklanılacak ve küçük hesapların daha fazla gözükmesi sağlanacak.

Platform, küçük hesaplara verilecek daha fazla şans için bir sistem kullanılacağını söylüyor. Öneri sistemi, içerikleri küçük bir gruba gösterecek. Burada en iyi performansı gösteren Reel videolar, sonrasında daha geniş bir kitleye gösterilecek ve başarılı oldukça bu şekilde devam edecek.

Bu değişiklikle artık küçük hesapların bile birden ünlü olmaya başlayabileceğini anlayabiliyoruz. Zaten TikTok’u ilk başta popüler yapan da buydu. Kimsenin duymadığı insanlar bir anda viral olarak büyük influencer’lara dönüşüyorlardı. Instagram’da da böyle isimleri görmemiz olası. Şirket, değişikliklerin önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlayacağını söylüyor. Yani henüz bir şey yok.

Başkalarına ait gönderileri paylaşanlar önerilmeyecek

Ayrıca, “aggregator” olarak da bilinen, içerikleri indirip veya ekran görüntüsü alarak yeniden paylaşan hesaplar konusunda da değişiklikler var. Bu hesaplar, bazen içeriğin asıl sahibinin kim olduğunu açıklama kısmında etiketleyerek belirtse de genelde gönderiyi oluşturan asıl hesap etkileşim almıyordu. Yeni sistemde bu değişecek ve yeniden paylaşımlar önerilmemeye başlayacak. Şirketin ana hedefi sürekli olarak bunu yapan hesaplar. 30 günde 10 defadan fazla orijinal olmayan içerik paylaşan kişilerin gönderileri önerilmeyecek.

Yani keşfet kısmına girdiğinizde veya Reel videoları kaydırırken tekrar tekrar paylaşılan gönderileri görmeyeceksiniz. Bunun yerine orijinal içerikler, yani o içeriği asıl oluşturan kişiler karşınıza çıkacak. Tabii ki bunlar öneri için geçerli. Takip ediyorsanız akışınızda bu içerikleri görmeye devam edeceksiniz. Orijinal gönderinin sahipleri, içerikleri başkası tarafından paylaşılıp kendilerinden bahsedildiyse bildirim alacak.