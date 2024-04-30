Turkcell, 30. yıl dönümüne özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında müşterilere, abonelik paketleri kadar kullanım hakkı hediye edilecek. İşte kampanyaya katılmak için yapılması gerekenler...

Türkiye'nin en popüler telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, müşterilerini sevindirecek bir kampanyaya ev sahipliği yapmaya başladı. Turkcell'in 30. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen kampanya kapsamında tüm aboneler, mevcut paketleri kadar hediye alacaklar.

Diyelim ki Turkcell'den 15 GB internet, 1.000 dakika ve 250 SMS'lik bir paket kullanıyorsunuz. Kampanyaya katılmanız hâlinde 15 GB internet, 1.000 dakika ve 250 SMS daha hattınıza ücretsiz olarak tanımlanacak. Bu kampanyanın 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olduğu bildirildi.

Turkcell'in 30. yıl kampanyasına nasıl katılınır?

Adım #1: Telefonunuzun mesajlaşma bölümüne girin.

Telefonunuzun girin. Adım #2: Alıcı numarası bölümüne " 2222 " yazın.

Alıcı numarası bölümüne " " yazın. Adım #3: Mesaj bölümüne " 30YIL " yazın.

Mesaj bölümüne " " yazın. Adım #4: Mesajı gönderin.

Yukarıdaki işlemleri doğru bir şekilde tamamladıktan sadece birkaç dakika sonra, Turkcell'den bir SMS alacaksınız. Bu SMS'te kullanmakta olduğunuz pakete göre numaranıza tanımlanan hediyeleri görebilirsiniz. Son olarak, bu kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan hediyelerin 30 gün boyunca kullanılabileceğini söyleyelim.