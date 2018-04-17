Geçtiğimiz günlerde aniden satışı gerçekleşen Doğan Medya Grubu'nun satışının ardından şimdi de Show TV ve Habertürk'ün de satışta olduğu söyleniyor.

Doğan Medya Grubu, geçtiğimiz günlerde aniden Demirören'e satılmıştı. Satış fyatı ve aniden gerçekleşmesi sebebi ile uzunca gündemde kalan konunun ardından şimdi de Show TV'nin Albayrak Grubu ile satış için masada olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Ciner Grubu'nun diğer medya organları olan Habertürk ve Bloomberg'in de satışa dahil olduğu düşünülüyor.

Konu hakkında henüz detaylı herhangi bir bilgi yer almıyor ancak önümüzdeki günlerde satışın netleşeceği düşünülüyor. Bir diğer haber ise Doğuş Grubu'nun(Star TV, Kral TV, NTV) satışı konusunda da henüz karara varılmadığı ancak Katar'lı şirket beIN'in Doğuş Grubu'nu satın almak üzere olduğu yönünde. Doğuş Grubu'nun başkanı Ferit Şahenk'in konu ile ilgili olarak bankalarla görüşme halinde olduğu ve borç yapılandırması durumuna göre satışı gerçekleştireceği söyleniyor.

Son dönemde özellikle medya sektöründe yaşanan bu hareketliliğin sebebi ise bilinmiyor ancak konunun birçok farklı yönde eleştiri aldığını söylemek mümkün. Doğan Medya'nın satış detaylarının paylaşılmasının ardından da fazlaca konuşulan konu, bu son haberle iyice hareketleneceğe benziyor.