Rudy Giuliani, daha kendi internet sitesinin güvenlik sorunlarını çözmeden büyük lokma yutma amacında.

Yeni Amerika Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Rudy Guilina, gelecekteki saldırılar için bir siber-güvenlik takımı kurmayı hedeflediklerini duyurdu.

Ancak bu noktada ciddi şüpheler mevcut: Phobos Grubu kurucusu David Tentler, Guilina Güvenlik tarafından geliştirilen bazı intenet sitelerinin, ücretsiz CMS katolaglama sistemiyle uyumlu Joomla uygulamasının, antik bir sürümü ile çalıştığına işaret etti. CMS raporlarına göre, bu sitelerin güvenliği defalarca kez delindi ve mahrem kalması gereken bilgiler sızdırıldı. Giulianisecurity.com, bolca sorunu bünyesinde bulunduran bir site.

CMS ücretsiz bir mimari ve Joomla! artık miyadını doldurduğu için korsan saldırıları, kayda değer bir kolaylıkla gerçekleşiyor. Üstelik siteler, hacker'ların rüyası Adobe Flash'a da destek veriyor.

Kısacası, bay danışman kendisine yetkin bir ekip kurmak ve geçmişteki hatalarını tekrarlamamak zorunda.