Gişelerde En Çok Para Kazandıran 9 Star Wars Filmi!

Star Wars efsanesi için çıkan 9 film arasında hangi filmlerin ne kadar para kazandığını tek bir listede belirledik.

Dünyanın en ünlü film serileri arasında yer alan Star Wars, 2017’nin sonunda orijinal seriye göre 8, toplamda da 9. filmini çıkardı. 1977 yılından beri süregelen seri, son yıllarda Disney’in Lucas Film’i satın alması ile birlikte daha çok film çıkarmaya başladı. Bu durum bazı kişilere göre Star Wars ismine zarar veriyor olsa da, bazı insanlar bu evrene ait daha çok filmin çıkmasını büyük bir memnuniyetle takip ediyorlar.

Star Wars, ülkemiz dahil tüm dünyada büyük kitlelere ulaşıyor olmasına rağmen, en çok kendi ülkesi Amerika’da seviilyor. Yaptığımız listede şu ana kadar yayınlanan Star Wars filmlerinin dünya gişelerinde ne kadar para kazandıkları karşılaştırıldı. Listenin birinci sıralarında hiç beklemediğiniz filmleri görebilirsiniz. George Lucas’lı 1977’den Rian Johnson’lu 2017’ye kadar geçen 40 sene içerisinde en çok para kazandıran Star Wars filmleri:

Not: Aşağıda yer alan Amerika hasılatları enflasyona göre düzenlenmiştir. Yani, o zaman kazanılan paranın günümüze göre değeri hesaplanmıştır. Dünya çapında gişelerde böyle bir düzenleme bulunmuyor.

9 - Star Wars: Klonların Saldırısı (2002)

Bütçesi: 120 milyon dolar / Amerika Gişesi: 477 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 310 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 694 milyon dolar

8 - Star Wars: Sith’in İntikamı (2005)

Bütçesi: 113 milyon dolar / Amerika Gişesi: 530 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 380,3 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 848,8 milyon dolar

7 - Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi(2016)

Bütçesi: 200 milyon dolar / Amerika Gişesi: 540 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 532,2 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 1,056 milyar dolar

6 - Star Wars: Son Jedi (2017)

Bütçesi: 200 milyon dolar / Amerika Gişesi: 596 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: Film hala sinemalarda) / Dünya Gişesi: 1,265 milyar dolar

5 - Star Wars: Gizli Tehlike (1999)

Bütçesi: 115 milyon dolar / Amerika Gişesi: 806,5 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 474,5 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 1,027 milyar dolar

4 - Star Wars: Jedi’nin Dönüşü (1983)

Bütçesi: 32,5 milyon dolar / Amerika Gişesi: 840 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 390,3 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 475 milyon dolar

3 - Star Wars: İmparator (1980)

Bütçesi: 18 milyon dolar / Amerika Gişesi: 877 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 290,3 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 538,3 milyon dolar

2 - Star Wars: Güç Uyanıyor (2015)

Bütçesi: 245 milyon dolar / Amerika Gişesi: 965,5 milyon dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 937 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 2,066 milyar dolar

1 - Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)

Bütçesi: 13 milyon dolar / Amerika Gişesi:1.6 milyar dolar(Enflasyon hesaplanmadan: 461 milyon dolar) / Dünya Gişesi: 775 milyon dolar