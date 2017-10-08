Draconid Meteor Yağmur'u Ülkemizden de İzlenebilecek

2015 yılında gerçekleştiğinde çok güzel görüntülere sebep olan Draconid Meteor Yağmuru, bu sene 8-9 Ekim 2017 akşamında, ülkemizden de izlenebilecek.

Her sene Ekim ayının başlarında gerçekleşen "Draconid Meteor Yağmuru" bu sene ülkemizde 8-9 Ekim 2017 tarihleri arasında havanın karanlık olduğu saatlerde izlenebilecek. 2011 yılında saatte 600 meteor gibi gayet iyi bir oranla, oldukça keyifli bir görsel sunan Draconid yağmuru, en son 2015 yılında gerçekleştiğinde oldukça keyifli görüntüler sunmuştu.

Adı Ejder Takımyıldızının görüş açısında gerçekleştiği için İngilizce adıyla "Draco The Dragon" dan gelen Draconid Meteor Yağmuru, aynı zamanda Ejder Takımyıldızına verilen ismin de sebebi olarak biliniyor. Uzayı gözlemlemeyi sevenler veya açık gökyüzünün olduğu gecelerde dışarıya çıkmayı sevenler için harika bir fırsat olacak bu Meteor Yağmurunu, şehir ışıklarından uzak bir bölgede izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Ülkemizde hangi açıya bakarak izlenebileceğine ilişkin detaylı bilgiler için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Draconid Meteor Yağmuru'nu bu gece ve yarın gece izleyecek misiniz?

Not: Bağlantıdaki yönergeler İstanbula göre yapılmış olsa da, izleme açısı sabit olacağı için bir problem olmayacaktır. Yine de astronomiyle ilgili olan takipçilerimizin vereceği daha detaylı bilgileri bekliyoruz.